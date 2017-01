Newin, la filiale d'intégration des services informatiques de Nethys, aurait distribué quelque 4,4 millions d'euros sous forme de tantièmes à dix administrateurs en 2014 et 2015, selon les informations publiées par L'Echo samedi.

Si ces tantièmes, qui représentent 90% des bénéfices nets de Newin, ont été distribués équitablement entre eux, chaque administrateur a touché 190.000 puis 177.000 euros, selon les calculs du quotidien.

Parmi les dix administrateurs figurent huit mandataires politiques, soit six socialistes, notamment Alain Mathot et Philippe Buelen, un MR et un cdH.

Nethys confirme le versement des tantièmes, mais affirme qu'ils ont été entièrement versés à l'administrateur Nethys et pas aux autres. Une "modélisation fiscale" pour "concentrer la fiscalité du groupe au niveau de Nethys", se justifie la filiale du holding public Publifin.