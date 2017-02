Vilvorde insiste auprès du gouvernement fédéral pour que soit prise rapidement une décision en faveur d'une loi équilibrée qui fixe les procédures de choix des routes aériennes de et vers l'aéroport national et mette ainsi un terme à l'insécurité juridique entourant l'avenir de l'aéroport.

C'est le sens d'une motion adoptée lundi soir à l'unanimité par le conseil communal de cette ville située au nord de Bruxelles. Selon le bourgmestre de Vilvorde, Hans Bonte (sp.a), le conflit portant sur l'application des normes bruxelloises de bruit crée de grandes incertitudes auprès des travailleurs de l'aéroport et dans la vie économique de la région de Vilvorde, située non loin de l'aéroport.

"Cela provoque des dégâts économiques tandis que la concentration des vols au-dessus de la Flandre en particulier dans la périphérie nord de l'aéroport enterre le soutien au fonctionnement de celui-ci", a indiqué Hans Bonte.

C'est la raison pour laquelle Vilvorde insiste auprès du gouvernement fédéral pour qu'il prenne un engagement concret dans ce contexte, en ce compris sur un timing précis pour faire adopter une lois sur les procédures aériennes qui se fonde sur le principe de normes de bruit s'appliquant de la même manière dans toutes les Régions ainsi que sur une répartition équitable du trafic aérien sur le territoire belge.

"Dans le contexte actuel, il est impensable que quoique ce soit des plans d'avenir de l'aéroport se concrétise", a encore dit Hans Bonte.





La nouvelle procédure en conflit d'intérêt bafoue l'état de droit

La nouvelle procédure en conflit d'intérêt enclenchée par la Communauté flamande contre la décision bruxelloise d'imposer désormais strictement les amendes liées aux infractions commises par les compagnies aériennes, bafoue l'état de droit, ont estimé mardi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et la ministre bruxelloise de l'Environnement Céline Fremault (cdH).

Les deux ministres ont précisé que la décision d'appliquer cette tolérance zéro entrerait en vigueur mardi soir, à minuit. Selon M. Vervoort et Mme Fremault, deux avis juridiques sollicités par la Région bruxelloise aboutissent à la conclusion selon laquelle cette nouvelle procédure en conflit d'intérêt bafoue l'état de droit, en contrevenant au texte clair de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, dont l'article 32§2 alinéa 2 prévoit que "cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à l'égard d'une même décision ou d'un même projet de décision".

Le ministre-président Vervoort et la ministre Fremault ont dès lors demandé formellement au Premier ministre "de faire respecter l'état de droit en refusant d'inscrire à l'ordre du jour du comité de concertation du 20 mars ce conflit d'intérêt manifestement abusif". Ils ont par ailleurs demandé au ministre fédéral de la mobilité François Bellot (MR) "d'exercer sa compétence et de proposer rapidement des routes aériennes justes, transparentes, respectant les standards internationaux de bruit notamment en passant par les zones les moins densément peuplées et de sécurité", et plus largement au gouvernement fédéral de faire une proposition concrète, dans l'intérêt des habitants de Bruxelles, mais également du Noordrand, et du Brabant wallon, ainsi que du développement économique de l'aéroport.

Actuellement, seule la Région de Bruxelles-Capitale a formulé une proposition concrète, immédiatement dénoncée par le gouvernement flamand qui refuse pour l'heure la moindre concession alors qu'il reçoit l'essentiel des bénéfices liés à l'activité aéroportuaire, ont-ils enfin souligné.