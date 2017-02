Attaquée sur ses rémunérations, Olga Zrihen (PS) joue la carte de la transparence. La future présidente de la commission d’enquête sur l’affaire Publifin gagne environ 7 000 euros net par mois.

Lundi matin, la RTBF écrivait sur son site que la socialiste avait touché 1800 euros brut par mois en tant que présidente du conseil d’administration (CA) de l’ASBL "Caisse des pensions des sénateurs", du 6 octobre 2010 au 22 janvier 2016. Or, le CA ne se réunit que six fois par an maximum. Ce qui fait 3 600 euros brut par réunion. "Ce poste ne se résumait pas à cinq CA par an, a réagi l’intéressée. Un conseil d’administration, ça se prépare. Et il faut y ajouter la gestion quotidienne d’une telle caisse de pensions. Le CA n’est que l’aboutissement du travail effectué pendant un mois. Quand j’ai entendu cette information lundi matin, c’était assez déstabilisant. C’est comme s’il s’agissait d’un dispositif visant à toucher de l’argent en restant assis à ne rien faire pendant une demi-heure… C’est injuste."

La preuve au Moniteur belge

Le PS présente comme preuve une publication de 2010 du Moniteur belge dans laquelle il est mentionné qu’Olga Zrihen a été désignée à la "gestion journalière" de la Caisse des pensions. "C’est donc bien plus qu’un simple rôle de présidente de CA." Et si l’actuel président, Bert Anciaux, ne touche "que" 125 euros par jeton de présence aux réunions du CA, poursuit Mme Zrihen, c’est parce que la 6e réforme de l’Etat a modifié le fonctionnement du Sénat et le rôle de la Caisse.

"Sous la précédente législature, j’ai été désignée par le Sénat à la présidence de la questure - l’organe qui gère le fonctionnement de l’assemblée, sa sécurité, son personnel, etc., précise encore la députée wallonne. Cela implique que j’ai été automatiquement désignée présidente de la Caisse des pensions. C’est une obligation, ça fait partie du règlement du Sénat."

Le PS la soutient

"Le PS confirme son choix pour la présidence de la commission" Publifin, a réagi le parti. Les autres formations n’ont pas non plus demandé la désignation d’un autre candidat. Olga Zrihen dirigera donc bien les travaux de la commission d’enquête chargée de se pencher sur l’intercommunale Publifin. Celle-ci sera instituée mercredi après les votes en commission et en séance plénière.

Dans un souci de transparence, sa future présidente a accepté de dévoiler ses rémunérations. Aujourd’hui, Mme Zrihen exerce une grosse vingtaine de mandats, dont quatre sont rémunérés. Pour ses fonctions de députée wallonne, de présidente de la commission de l’Emploi et de la Formation du Parlement wallon, et de vice-présidente du Sénat, elle touche grosso modo 7 000 euros net par mois (voir infographie), selon les chiffres donnés (de mémoire) par la députée. Il faut y ajouter ses jetons de présence de conseillère communale à La Louvière (97 euros net par conseil; et 48,5 euros par commission). En 2015, elle gagnait plus grâce à la présidence de la Caisse des pensions.