On se situe certes dans la grande périphérie du Kazakhgate. Mais le dossier de naturalisation de Goulnora Chodieva, l’épouse de Patokh Chodiev, qui est lui au cœur de cette affaire de trafic d’influence, illustre les présumées connexions politiques du milliardaire belgo-ouzbek.

Dès les années 94-95-96, la Sûreté de l’Etat savait que Patokh Chodiev avait des liens étroits avec la mafia russe. En 1997, l’homme d’affaires obtient néanmoins sa naturalisation belge, profitant notamment d’un avis positif de la Sûreté… Celle-ci continuera pourtant à s’intéresser à lui les années suivantes, comme l’avait expliqué Guy Rapaille, le président du Comité R (contrôle des services de renseignements), devant la commission d’enquête parlementaire sur le Kazakhgate.

Preuve de cet "intérêt", l’épouse de Chodiev ne deviendra jamais belge, malgré trois tentatives. Selon nos informations, la première est introduite peu de temps après la naturalisation de son époux. Il s’agit d’une demande de nationalité "par option" (possible quand on est marié à un Belge). Elle sera rejetée en avril 1999 suite à un avis négatif du parquet de Nivelles. Celui-ci se basait sur le rapport défavorable de la police de Waterloo, apparemment rédigé par l’agent Patrick Sapion, dans lequel étaient mentionnés les liens de Patokh Chodiev avec la mafia et la méconnaissance du français de la requérante.

Dossier introduit à la Chambre

Deuxième tentative à l’été 1999. Goulnora Chodieva introduit une demande de naturalisation à la Chambre (le Parlement). L’avis du parquet est positif parce que le rapport de police est cette fois-ci favorable. Ce dernier aurait été rédigé par le commissaire Michel Vandewalle, chef de corps de la police de Waterloo. Il y indique que Mme Chodieva suit des cours intensifs de français et cherche à s’intégrer socialement.

La Chambre refuse toutefois la naturalisation en mai 2000 parce que l’Office des étrangers et… la Sûreté de l’Etat ont rendu des avis négatifs. Rappelons que Patrick Sapion a déclaré dans la presse que l’ex-bourgmestre de Waterloo, Serge Kubla (MR), aurait fait pression, via le commissaire Vandewalle, en faveur de la naturalisation de son riche voisin, Patokh Chodiev - et de sa femme ? Michel Vandewalle nie.

Mme Chodieva fera une troisième tentative de naturalisation. A nouveau devant la Chambre. Avec à nouveau un refus à la clé, en mai 2002. L’avis de la Sûreté est encore une fois négatif. Celui du parquet, en revanche, redevient négatif. Au contraire de celui de l’Office, qui est cette fois-ci positif.

L’histoire ne s’arrête pas là. Dans la foulée du refus, Mme Chodieva introduit un recours devant la Chambre (à l’époque, c’était possible). Elle y joint des lettres de recommandation, notamment de la Maison Roger, le coiffeur de la Reine. Mais sans plus de succès.

Demande de contact

Le nom d’un jeune député apparaît aussi dans le dossier Chodieva : celui d’Olivier Chastel, aujourd’hui président du MR. Dans la seconde demande de naturalisation, à la date du 4 janvier 2002, il est indiqué que celui-ci souhaite discuter du dossier avec Claude Eerdekens (PS), alors président de la commission des Naturalisations, en vue de son réexamen. "Si c’est écrit, c’est que c’est vrai. Mais je ne m’en souviens absolument pas. En plus, il semblerait que le contact avec Claude Eerdekens n’a pas eu lieu puisqu’on ne trouve rien à ce propos dans le dossier", a réagi le libéral, vendredi.

A l’époque, il était lui-même membre de la commission des Naturalisations, rappelle-t-il. "On était submergés de sollicitations en tout genre. C’était infernal." Quant à savoir si son collègue de parti, Serge Kubla, a pu lui demander une faveur à propos de Chodieva, il jure que non. "Ça, je m’en souviendrais." "Ce qu’il faut retenir, termine Olivier Chastel, c’est que la procédure de Mme Chodieva n’a pas abouti." La commission Kazakhgate se forgera son opinion.