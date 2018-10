Le MR ne s'est pas assez adapté à la sociologie des grandes villes et n'a pas suffisamment communiqué sur son "action sociale", déclare le président du parti libéral Olivier Chastel dans les colonnes du Soir, vendredi.

A sept mois des élections législatives, il dévoile la stratégie de sa formation après les "résultats contrastés" au scrutin communal du 14 octobre. Boris Dilliès (bourgmestre d'Uccle) et Vincent De Wolf (bourgmestre d'Etterbeek), se trompent, estime Olivier Chastel: "24h après une élection, pointer tel ou tel n'était pas ce qu'il fallait faire."

Vincent De Wolf avait indiqué dans La Libre qu'il prônait un retour au libéralisme social. "Nous avons des valeurs, une ligne politique, une doctrine. Il ne faut pas accoler l'étiquette 'sociale' au libéralisme puisque le libéralisme est authentiquement social. Point."

Il ajoute néanmoins: "Décliner le bilan du gouvernement fédéral et brandir les bons chiffres en matière d'emploi, de pouvoir d'achat, n'a pas suffi pour toucher le coeur des Bruxellois et des Wallons, en particulier dans les grandes villes. (...) On a un peu occulté certains domaines, comme la qualité de vie (...) nos propositions et réalisations en matière d'environnement, de développement durable, de soins de santé, de sécurité alimentaire."

Olivier Chastel revient par ailleurs sur les discussions entre PS, Ecolo et PTB. "Ceux qui parlent avec le PTB ne mesurent pas le danger que représente l'extrême gauche. Je pense que la manœuvre du PS est dangereuse, mais que dire d'Ecolo qui, ici et là, accepte ou a accepté de se mettre autour de la table?", déclare-t-il au Soir.