Politique belge Charles Michel a annoncé ce mardi soir qu'il allait présenter sa démission au Roi. La motion de méfiance déposée par une partie de l'opposition a démontré qu'il n'a pas réussi à convaincre le parlement de collaborer avec son gouvernement minoritaire jusqu'aux élections. Le Premier ministre avait tenté une dernière fois cet après-midi de rallier les partis de gauche à sa coalition Orange bleue, après avoir d'abord constaté que la N-VA émettait des exigences inacceptables à ses yeux.

"Va-t-on vers des élections anticipées ou des affaires courantes ? Je n'en sais rien. Charles est allé très loin dans ses propositions de travail en collaboration avec le parlement, plus rien n'aurait été décidé sans l'aval des députés. Malgré tout cela, les socialistes et les verts ont déposé une motion de méfiance. L'opposition voulait son trophée de chasse... Il faudra qu'on m'explique la différence entre les affaires courantes qui commencent maintenant et ce que Charles proposait comme méthode de travail", a réagi Olivier Chastel, le président du MR, qui a assisté aux débats à la Chambre en tant que député fédéral.

"L'opposition socialiste et écologiste voulait un trophée et l'a eu", a estimé mardi soir le chef de groupe MR David Clarinval. "Il y a eu un refus de la main tendue alors que le Premier ministre avait été très loin dans des propositions concrètes" de coopération avec le parlement, notamment sur la baisse de TVA sur l'électricité, le pouvoir d'achat, l'accord interprofessionnel, a ajouté M. Clarinval. "On a bien compris durant l'interruption de séance que l'opposition voulait la tête du Premier ministre, cela a été confirmé avec l'annonce du dépôt d'une motion de méfiance".

Le vice-premier ministre MR Didier Reynders a pointé mardi soir la responsabilité des écologistes dans la démission du gouvernement Michel. "On ne s'inscrit pas le matin dans une concertation sur des objectifs climatiques plus ambitieux pour refuser le soir la main tendue du gouvernement en cosignant une motion aux objectifs stupides", a-t-il réagi. Interrogé sur l'éventuelle responsabilité de la présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten dans la démission du gouvernement, M. Reynders a indiqué ne pas lire tous les tweets. Mme Rutten avait fait connaître dans un tweet l'attachement des libéraux flamands au budget du gouvernement et au jobsdeal que le Premier ministre venait de soumettre à la concertation parlementaire.

"Charles Michel n'a pas convaincu l'opposition démocratique. On n'a pas eu grand chose commfe concessions. Il a sabordé lui-même son propre budget. Il a enfoncé le clou du cercueil du gouvernement. Charles Michel a créé de l'instabilité. Je vois une opportunité de redonner espoir à la population. Ce qu'on veut c'est qu'on vienne avec un vrai plan de relance social. C'est ça qu'on lui a demandé et il n'est venu avec aucune proposition concrète", a déclaré Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre au micro de la RTBF.

“Il faut tourner la page de ce gouvernement MR-N-VA. Après ça, il y a un Parlement, des propositions écologistes. Le fait d’aller en affaires courantes clarifiera les choses et cela permettra aux écologistes de faire des propositions pour résoudre les problèmes sociaux. N’y a-t-il pas moyen de trouver des majorités au Parlement sur ces sujets? Je pense que oui”, a réagi Jean-Marc Nollet sur la même chaîne.

Di Rupo : "Le Premier ministre est le responsable"

Le gouvernement a éclaté sous la pression de la N-VA, puis ce soir, de l'Open Vld, a indiqué mardi le président du PS Elio Di Rupo après le tweet envoyé par la présidente des libéraux flamands disant son attachement au budget et au jobsdeal, que le Premier ministre venait de soumettre à la concertation parlementaire. "A partir de là, la démission devenait inévitable", a réagi M. Di Rupo selon qui, en dépit de l'annonce du dépôt d'une motion de méfiance, l'opposition n'est "en rien responsable" de la démission. "Le Premier ministre est le responsable. Ce n'est pas l'opposition qui a gouverné pendant quatre ans et demi et créé tant de déchirure sociale, surtout dans la partie francophone du pays", a précisé le président du PS qui n'est pas pas partisan d'élections anticipées.

"Le Premier ministre, Charles Michel, a été torpillé par ses partenaires de coalition", a souligné mardi le président du cdH, Benoît Lutgen, en faisant allusion au message lancé sur twitter par la présidente de l'Open Vld, Gwendolyn Rutten. "Le Premier ministre a fait aveu de son bilan en matière sociale, de pouvoir d'achat, de climat. Nous attendions nous de passer du constat au concret, que l'on nous dise par exemple: voilà ce qui sera dégagé en matière de soins de santé, voilà la diminution de la TVA sur l'énergie, etc. Nous lui laissions 48 heures pour préciser sa feuille de route, jusqu'à ce que Mme Rutten (présidente de l'Open Vld) envoie un tweet qui dit: on a bien travaillé et on va continuer comme ça. Elle a éteint la lumière et refermé la porte derrière elle", a souligné M. Lutgen.