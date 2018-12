Olivier Chastel, le président du MR, a réagi au remaniement de la Suédoise.





Y aura-t-il une ouverture à révision des articles de la Constitution ? La N-VA sera-t-elle associée ? Y a-t-il un "deal" à ce sujet en échange de son appui depuis l'opposition ?

On n'a rien prévu en la matière. Il n'y a pas de donnant-donnant avec la N-VA pour lui permettre d'être associée à cela. C'est une décision qui se prend en fin de législature. Et donc cette discussion se fera en mars entre les trois formations politiques qui restent dans le gouvernement. Mais je vous rappelle aussi qu'une ouverture à révision d'articles de la Constitution doit être sanctionnée par la Chambre et par le Sénat.