Olivier Maingain (DéFi) envoie des signes d'ouverture pour de nouvelles majorités régionales. Et il lance une réflexion sur le sort des mandataires inculpés. Entretien.





Il est au centre du jeu. Olivier Maingain, président de Défi, sait que son parti est incontournable dans les futures majorités à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles (ou Communauté française) si le PS en est exclu. Jugé très proche des socialistes, il donne à présent des signes d’ouverture au MR.

Avec le recul, quel regard portez-vous sur la décision de Benoît Lutgen, président du CDH, de débrancher la prise dans les régions ?

D’abord, il a manqué de correction vis-à-vis de nous car nous n’avons rien à nous reprocher. La moindre des choses avant de prendre une telle initiative, c’est de s’en ouvrir à ses partenaires. Ensuite, fondamentalement, je crois qu’il n’a pas évalué toutes les conséquences. Et ça, c’est assez peu responsable. On n’a pas le droit, malgré ses états d’âme, de prendre le risque d’un chaos immense. Son acte dépasse son seul constat sur l’impossibilité de gouverner avec le PS. Il risque d’exposer les institutions francophones au chantage de la N-VA. En Flandre, dès que les institutions bruxelloises se grippent, on explique que c’est à cause du système bruxellois.