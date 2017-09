Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain (DéFI), a refusé de participer à la nouvelle émission de RTL, diffusée à partir de mardi prochain, "Mariés au premier regard", a-t-il indiqué samedi, confirmant une information de Sudpresse. Le principe de cette émission est de créer des couples à partir de tests scientifiques. Les candidats se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage. Woluwe-Saint-Lambert a été approchée par la chaîne de télévision privée, RTL-TVi, afin de marier un couple constitué sur la base de tests scientifiques. "Jacqueline Destrée, l'officière de l'État civil de notre commune, est venue au collège avec cette demande et nous avons décidé de vérifier avec le parquet de Bruxelles si les conditions légales étaient bien respectées (lors d'une telle union, ndlr) et si l'échange du consentement était valide", explique Olivier Maingain.

"Le parquet de Bruxelles a considéré qu'il pouvait y avoir suspicion de vice de consentement et une contestation de la validité" du mariage célébré et "nous a vivement recommandé de ne pas accepter" de participer à l'émission. D'où le refus du bourgmestre.

Du côté de RTL Belgique, on assure que le processus est "bien entendu légal". "L'émission respecte les normes en vigueur et (...) les candidats ont toute la liberté de refuser" de se marier lorsqu'ils rencontrent la personne qui leur a été choisie, réagit le porte-parole de l'entreprise privée, Christopher Barzal.

La chaîne privée ne souhaite pas polémiquer avec M. Maingain, insiste le porte-parole. "Il appartient à chaque bourgmestre ou échevin d'accepter ou non de célébrer le mariage."

M. Maingain va interpeller le ministre de la Justice Koen Geens dès la reprise des activités parlementaires, indique-t-il, afin de voir "si le Collège des procureurs généraux peut adopter une position générale vis-à-vis de ces demandes et imposer ainsi une jurisprudence égale partout. Le but est qu'il n'y ait pas une volonté de chercher la commune la plus complaisante, qu'on ne fasse pas son shopping".