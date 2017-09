Les auditions de Charles Picqué (PS) et de Laurette Onkelinx (PS) n’auront pas permis à la commission d’enquête Samusocial de progresser significativement dans la compréhension du scandale. Vendredi matin, le premier s’est défendu d’avoir eu connaissance du système des jetons de présence accordés au sein de l’association d’aide aux sans-abri au moment où il présidait le collège réuni de la Cocom. L’ancien ministre-Président bruxellois a précisé avoir appuyé la mise sur pied d’un audit de l’Inspection des finances sur le Samusocial en 2013, soit peu avant qu’il ne quitte ses fonctions.

Il a par ailleurs nié le fait que son cabinet ait pu faire l’objet de chantage de la part de l’association qui avait pour habitude de brandir les dangers de l’hiver pour les SDF quand elle avait besoin de moyens. Et le socialiste d’évoquer (et de confirmer) des "tensions entre les cabinets et une personne à la tête du Samusocial". "On ne peut pas parler de relations fraternelles", ajoutait-il, avant que l’audition ne revienne sur le poids de l’aide d’urgence dans la politique d’aide aux sans-abri.

Le témoignage de Laurette Onkelinx, présidente du PS bruxellois, a suivi. Elle a nié toute implication personnelle dans la gestion du Samusocial même si le sujet a pu faire l’objet de conversations avec Yvan Mayeur ou Rudi Vervoort, a-t-elle dit. "Les présidents de fédération ne doivent intervenir que si on le leur demande", ajoutait-elle. Son mari, Marc Uyttendaele, avocat du Samusocial, selon elle, "n’a pas l’habitude de trahir le secret professionnel". "Quant à moi, je ne cherchais pas à savoir. Cela organise la paix des ménages et c’est un pare-feu pour la vie des familles", a-t-elle dit aux commissaires, dubitatifs pour la plupart. Laurette Onkelinx est en effet connue pour son pouvoir sur l’exécutif régional bruxellois qu’elle surveille de très près.

Mardi, la commission entendra la secrétaire générale du CPAS de la Ville de Bruxelles et le réviseur du Samusocial.