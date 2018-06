Six Etats membres (Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande et Portugal) ont exposé lundi, lors d'un conseil agricole européen, un mémorandum demandant que le budget de la Politique agricole commune (PAC) 2021-2027 soit maintenu à son niveau actuel, alors qu'une baisse de 5 % est annoncée par la Commission européenne, à cause notamment du Brexit (- 2,9 milliards d'euros pour l'agriculture). Neuf autres Etats membres ont apporté un soutien écrit à ce texte et deux de plus, dont la Belgique, un soutien oral. Denis Ducarme, le ministre fédéral de l'Agriculture (MR), revient sur cette demande et expose la position de la Belgique sur la réforme de la PAC.





Pourquoi la Belgique soutient-elle ce mémorandum ?