Une vaste concertation va avoir lieu sur le temps de midi afin de trouver le "consensus le plus large possible" autour d'une résolution exprimant le soutien du parlement fédéral au Pacte de la migration des Nations-Unies. La commission des relations extérieures reprendra ses travaux à 13h30 et votera ce mercredi le texte. Les différents chefs de groupe, y compris celui de la N-VA, se sont également engagés à ce que la Chambre approuve le texte en séance plénière jeudi.

La réunion qui devait débuter à 10 heures a, dans un premier temps, été reportée à 10h45. Les partis de la majorité, N-VA exceptée, planchaient sur un amendement à cette résolution de l'opposition.

Lors du début de la séance, à 10h45, David Clarinval (MR) a demandé à retarder encore la réunion pour pouvoir trouver un "plus large consensus au sein de la majorité". "J'ai besoin de plus de temps pour effectuer les consultations", expliquait-il. "Nous voterons aujourd'hui", a-t-il assuré.

Kristof Calvo (Groen) est d'accord avec cette suspension mais a demandé "à ce qu'on vote dans un laps de temps assez court pour mettre fin au chaos".

Julie Fernandez Fernandez (PS) s'est "étonnée" de ce changement de timing.

Olivier Maingain (DéFi)) a déclaré que la "partie de poker menteur devait prendre fin. Si c'est pour faire un tour de passe-passe, le temps est plutôt venu de savoir si le cordon sanitaire s'impose ou non à l'égard de la N-VA".

Raoul Hedebouw (PTB) s'étonne de la "demande postposée": "J'avais cru comprendre qu'il y avait eu des réunions ce matin. On n'est pas à quelques heures près mais je veux une décision aujourd'hui".

Georges Dallemagne (CDH) regrette "ces jeux politiques au sein de la majorité. Je veux que la majorité se pose des questions de fond sur un parti qui a montré son vrai visage avec des visuels assimilés à l'extrême droite allemande".

Filip Dewinter (Vlaams Belang) rappelle sa volonté de voir ce pacte abandonné et menace de porter le texte devant le Conseil d'Etat s'il venait à être voté.

Georges Gilkinet (Ecolo) dit qu'il est "temps de voter ce texte". "Il est temps que la Belgique retrouve sa dignité".

De Roover (N-VA): "Je suis partisan du vote."

Le président de la Commission parlementaire, Dirk Van der Maelen (s.pa), a finalement décidé que la réunion reprendrait à 13h30.

De Roover : "La N-VA fait toujours partie du gouvernement"

La N-VA fait toujours partie du gouvernement et ne s'inscrit pas dans le contexte d'une crise gouvernementale, a indiqué mercredi matin le chef de groupe à la Chambre Peter De Roover avant que ne débute la commission des Affaires étrangères. La N-VA reste bien opposée à ce pacte, a précisé le chef de file nationaliste.



Pour Peter De Roover, une résolution ne lie pas le gouvernement. Il salue la tenue d'un débat au parlement, qui permettra de rendre publique la position de chaque parti. "Il en faut toujours plus pour informer l'opinion publique", a-t-il estimé.



Si dans les circonstances actuelles, Charles Michel se rend à Marrakech, il ne sera pas couvert par le gouvernement, a ajouté Peter De Roover.



Pour rappel, la N-VA a provoqué une crise dans le gouvernement fédéral en refusant de signer le Pacte des migrations de l'ONU qu'elle avait pourtant approuvé. En refusant également la solution d'une déclaration interprétative qui aurait réaffirmé le caractère non contraignant du texte, elle a poussé le Premier ministre à se tourner vers le Parlement pour adopter le texte et réaffirmer l'engagement international de la Belgique.



