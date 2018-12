Ecolo-Groen, le sp.a et le cdH approuveront mercredi après-midi, avec le MR, l'Open Vld et le CD&V un amendement déposé par le chef de groupe MR David Clarinval à la résolution de soutien au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Outre ce soutien, la résolution amendée demande au gouvernement une concertation avec différents Etats européens afin d'arriver à "une explication de position qui explique le soutien au Pacte".

Le texte se réfère dans ses considérants à la négociation à laquelle ont participé 193 Etats sur le pacte pendant dix-huit mois, avec une "implication très active de la Belgique" et un "accord des négociateurs belges sur le texte final". Il se réfère également aux propos tenus mardi en commission de la Chambre par l'ambassadeur, envoyé spécial Migration et Asile du gouvernement, qui a plaidé en ce sens, et de six experts.

De son côté, le PS dépose un amendement à la résolution demandant d'"approuver sans réserve le pacte".

Le débat s'est engagé mercredi sur la résolution, déposée par le député Georges Dallemagne (cdH).

Dans les rangs libéraux et au CD&V, on estime que la Belgique souscrit au pacte sur les migrations vu les démarches implicites et explicites effectuées au cours du processus, selon une approbation au consensus au sein du gouvernement. Celui qui renonce au consensus doit en tirer les conséquences, estime-t-on.

Du côté de la N-VA, on maintient que le gouvernement belge n'ira pas à la réunion de Marrakech et une approbation du pacte ne liera pas la Belgique. Le Premier ministre Charles Michel exprimera l'avis du parlement sur le pacte. "Il ne pourrait y avoir d'approbation de la Belgique avec la N-VA au gouvernement". Le chef de groupe Peter De Roover a indiqué mercredi que la N-VA faisait toujours partie du gouvernement.