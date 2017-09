Pascal Smet (SP.A) s’en prend à Touring et au fédéral, accusé de retarder le piétonnier. La semaine de la mobilité démarre. "La Libre" fait le point avec Pascal Smet (SP.A), ministre bruxellois en charge de la Mobilité et des Travaux publics. Sans langue de bois.

La coordination des nombreux chantiers en cours à Bruxelles et leur impact sur la mobilité soulèvent à nouveau l’indignation…

Les chantiers sont coordonnés ! Il y a une commission ad hoc où les communes sont représentées avec la Région et la police. On regarde, on postpose, on retarde, on regroupe les chantiers, alors cette blague de l’été selon laquelle il n’y a pas de coordination est une insulte pour tous ces gens qui travaillent. Est-ce à dire que l’information est toujours optimale ? C’est autre chose, on y travaille. A Ixelles, on a trois gros chantiers en cours. La Région travaille sur Général Jacques et Roosevelt et Sibelga est occupé sur la chaussée de La Hulpe. On a fait le choix de faire tout cela en un an et demi. Si on les avait faits les uns après les autres, cela aurait pris six ans. Les gens auraient dit : c’est un chantier éternel.

Vous assumez une politique visant à resserrer les délais en faisant plus en moins de temps ?

...