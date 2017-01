Le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Paul Furlan (PS), est sous le feu des critiques depuis quelques jours, suite aux révélations concernant son chef de cabinet adjoint, Claude Parmentier, qui était membre du conseil d’administration de Nethys. Le socialiste affirme qu'il n'était nullement au courant des activités de son conseiller.

Comme si ce dossier ne suffisait pas, un autre vient s'abattre ce mercredi sur le ministre. D'après Le Vif, et confirmé par nos propres sources, Paul Furlan a engagé sa compagne, Anne-Sophie Herbé, dans son cabinet en 2009, en tant que "conseillère particulière". Et ce, en plus de sa fonction locale, au cabinet du bourgmestre de Thuin, où elle assure des permanences. Or, d'après nos confrères, aucune de ces deux fonctions n'est renseignée dans les dernières déclarations de mandats de cette conseillère provinciale.

En 2015, selon Cumuleo, elle exerçait deux postes rémunérés en tant qu'administratrice : auprès de l'Association Intercommunale d'Electricité du Sud du Hainaut et auprès du Foyer de la Haute Sambre.





Le ministre se tait, pour l’heure, dans toutes les langues. Il réserve ses explications pour la séance plénière du Parlement wallon qui doit se tenir ce mercredi après-midi.

Pour l’heure, les ministres PS et CDH affirment un soutien sans faille à leur collègue.