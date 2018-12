Le socialiste est décédé ce samedi 15 décembre 2018 à l'âge de 79 ans.

Au commencement était un verbe. Philippe Moureaux n’aimait rien moins que croiser le fer. L’intonation d’abord doucereuse se faisait de plus en plus sèche, moustache hérissée et long index levé à fendre les débats replets. A la sincérité mâtinée de mauvaise foi, le propos était huilé comme une tronçonneuse et tranchant comme un coutelas.