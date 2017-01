Elio Di Rupo ne laisse jamais rien au hasard. La désignation de Pierre-Yves Dermagne comme ministre wallon des Pouvoir locaux n’échappe pas à la règle. Aimant jouer la surprise, le président du PS insiste sur la jeunesse - 36 ans - de son poulain, histoire de mâtiner de renouveau ce qu’il souhaite sans doute être l’épilogue d’un scandale aux conséquences désastreuses pour son parti. Et Pierre-Yves Dermagne a comme autre avantage de ne relever ni de la fédération liégeoise du PS ni d’une fédération hennuyère. Au cœur de l’affaire Publifin, les socialistes liégeois ne pouvaient rien revendiquer et continueront de compter sur leur pilier au sein de l’exécutif régional : Jean-Claude Marcourt.

Elio Di Rupo n’avait pas non plus trop intérêt à replacer un mandataire du Hainaut à un poste si influent. Le coup aurait pu être mal vécu en terres liégeoises où le PS s’estime, depuis de nombreuses années, maltraité par le boulevard de l’Empereur. Seule ombre au tableau communicationnel, le député wallon Dermagne a signé la proposition de décret à l’origine du maintien des comités de secteur qui ont donné naissance à l’affaire Publifin. Mais la politique aime à parier sur l’oubli. Jeunesse, fraîcheur et équilibre, voici pour les atouts de la nomination de Pierre-Yves Dermagne.

Avocat, il avait été choisi premier échevin à Rochefort par un bourgmestre libéral dont la carrière a très récemment pris un tournant comparable - François Bellot, maïeur rochefortois, a en effet lui aussi remplacé une Hennuyère, en l’occurrence Jacqueline Galant, à un poste ministériel.

La ministre wallonne Eliane Tillieux - qui a eu Pierre-Yves Dermagne comme conseiller entre 2009 et 2012 - le décrit comme un homme "intelligent, travailleur et méticuleux qui peut paraître timide au premier abord mais qui inspire rapidement confiance". "C’est lui qui a clairement pris le leadership de la nouvelle génération au PS", analyse un opposant libéral qui loue lui aussi les qualités intellectuelles du nouveau ministre. Député provincial en 2012 puis député wallon (2014), il avait démarré au cabinet de Philippe Courard, ministre des… Pouvoirs locaux.

Pas de majorité absolue sans partenaire

Fan des Stones et de guitare mais au tempérament calme. Consensuel, même, Pierre-Yves Dermagne ? Exhumons l’entretien qu’il avait donné à "La Libre" au début du mois de mai 2016 ? Il s’y déclarait ouvertement républicain "y compris dans le contexte belge". "Je ne peux pas concevoir que, par la naissance, certains aient des droits différents et supérieurs à leurs concitoyens, ajoutait-il. Pour moi, être de gauche et républicain, ça va ensemble." A l’instar de son père, avocat très engagé à gauche, Pierre Yves Dermagne se prononçait pour la dépénalisation du cannabis et proposait que le PS prenne systématiquement un partenaire s’il emportait une majorité absolue.