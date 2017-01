Le ministre-président wallon Paul Magnette se rapproche des discours populistes lorsqu'il défend de manière simpliste le concept du "consommez wallon", ou laisse percevoir un positionnement anti-européen dans le débat du CETA, a affirmé mercredi le chef de groupe MR au parlement wallon Pierre-Yves Jeholet, à l'occasion de ses vœux à la presse. M. Jeholet s'est par ailleurs montré critique envers l'asymétrie des gouvernements et le couplage des élections. Une sortie comme celle de M. Magnette (PS) sur les panneaux lumineux routiers se rapproche de discours populistes qui ne visent qu'à plaire à l'opinion, estime M. Jeholet.

Dans le Trends de la semaine dernière, le chef de l'exécutif wallon avait annoncé le remplacement de panneaux routiers rétro-éclairés par d'autres qui ne le sont pas mais sont fabriqués en Wallonie, avant d'affirmer qu'il s'agissait d'un malentendu.

Quant au discours sur le CETA, il a "marché" dans l'opinion publique, mais il y a surtout été perçu comme un discours anti-Europe, contre la technocratie européenne, selon Pierre-Yves Jeholet.

Ce sont là des "discours de repli inquiétants", juge le libéral. A ses yeux, on peut certes se montrer ferme avec l'Europe, mais en veillant à ne pas atteindre "un point de non-retour qui pourrait se payer cher" lorsqu'il s'agira par exemple de l'attribution des fonds européens.

M. Magnette (PS) s'est toujours défendu de jouer la carte du protectionnisme lorsqu'il pousse les ménages et entreprises de Wallonie à acheter davantage de produits et services de proximité, afin de relocaliser dans la Région un maximum des flux financiers qui lui échappent. Il a aussi maintes fois réfuté toute europhobie ou euroscepticisme dans la saga du CETA (accord de libre-échange UE-Canada), que la Wallonie a fini par signer après avoir reçu plusieurs garanties.

Mais pour le chef du principal parti d'opposition en Wallonie, le chef du gouvernement wallon a pourtant tendance à tenir des "discours simplistes", qui cachent un immobilisme persistant dans l'action de la coalition PS-cdH, ainsi que ses "bisbrouilles" internes. M. Jeholet en voit notamment dans les dossiers de la réforme des allocations familiales, de l'assurance autonomie ou de la réforme fiscale.

Quant aux rapports avec le Fédéral, Pierre-Yves Jeholet dit ne plus croire dans les vertus de l'asymétrie, cette conjonction de coalitions de partis opposées au Fédéral et dans les entités fédérées. "Ça freine" la bonne marche des gouvernements, reconnaît-il, et "ça n'a pas permis d'avancer dans certains domaines".

"C'est beau intellectuellement" dans le cadre d'un État fédéral mûr, "mais ne sous-estimons pas les difficultés", a-t-il ajouté, montrant aussi son scepticisme face au couplage des élections régionales et législatives. Ce couplage génère en effet une longue période sans possibilité de modification des rapports de forces, et donc de l'immobilisme.