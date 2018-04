Le gouvernement wallon a adoptéjeudi, en première lecture, l'avant-projet de décret relatif au plan de cohésion sociale, initié par la ministre wallonne des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue. Désormais, tous les pouvoirs locaux - communes et CPAS - pourront en bénéficier.

Jusqu'à présent, les subventions liées à ce plan, qui vise à garantir à chaque citoyen l'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, n'étaient accessibles qu'à certaines communes alors que "plusieurs dizaines d'autres en étaient tout simplement exclues" car elles n'entraient pas dans les critères du décret. Or, "limiter l'accès au subventionnement est en totale contradiction avec l'objectif d'amélioration de la cohésion sociale globale de la population wallonne et de construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous", a souligné Valérie De Bue.

L'avant-projet de décret renforcera par ailleurs les moyens des pouvoirs locaux moins bien lotis en termes d'accès aux droits fondamentaux puisqu'il est prévu que les subventions soient calculées non seulement sur base du nombre d'habitants, mais aussi en fonction de l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux de l'IWEPS.

Sur la période 2014-2019, quelque 170 plans de cohésion sociale ont été enregistrés en Wallonie.