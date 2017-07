Abonnés M. Co. et S.Ta. et A. C.

Le PS étouffe dans les affaires comme un oiseau mazouté. Jusqu’à la mort ? Le scénario en fait saliver plus d’un, surtout quand la machine d’Elio Di Rupo semble vouloir se tirer une balle dans le pied. Ce sentiment-là est vivace à l’intérieur de l’appareil socialiste où l’on ne digère pas ce coup de projecteur sur la question du décumul. En voulant laver trop blanc, "on méprise les mandataires de terrain qui n’ont strictement rien à voir avec les affaires", grenouille-t-on. "On a présenté le décumul comme une réponse alors qu’aucune des personnes impliquées dans les affaires ne cumulait une fonction de député avec une fonction de bourgmestre ou d’échevin."

Pourquoi dès lors, le PS a-t-il voulu prendre le risque de la division en lançant ce débat sur le décumul ?, se désole-t-on (surtout chez ceux qui cumulent). Fin janvier, le bureau du PS s’accordait en effet sur ceci : "Au plus tard en 2024, le PS propose une incompatibilité totale entre un mandat exécutif local et une fonction parlementaire." L’affaire Publifin réclamait des mesures fortes… "De la com’", fustige aujourd’hui un poids lourd. Quelques semaines plus tard, le scandale du Samusocial enfonçait le parti dans la crise et radicalisait les ambitions de la base en matière de gouvernance. Point d’orgue le 3 juin avec un congrès organisé salle de la Madeleine à Bruxelles. Dans l’exaspération militante et la confusion, l’assemblée, plutôt jeune et urbaine, a rejeté la proposition présentée par Elio Di Rupo, la jugeant trop tardive : il fallait un décumul total dès 2018 et le parti devait se l’appliquer à lui-même sans attendre. Ok, avait dit Di Rupo renvoyant le débat à un congrès statutaire prévu en septembre.

Magnette battu

Le Montois allait prendre une deuxième claque quelques semaines plus tard. Elle fut administrée par Paul Magnette, impatient ministre-Président wallon, plaidant publiquement pour que le PS statue au plus vite sur un décumul intégral. La sortie avait forcé Elio Di Rupo à réagir en transformant le rassemblement familial de ce dimanche aux lacs de l’Eau d’Heure en un congrès statutaire anticipé. Mais l’impétuosité de Paul Magnette a déplu en interne, exacerbant les divisions entre pro et anti-décumul.