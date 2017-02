On a perdu le citoyen." Christophe De Beukelaer, le tout nouveau président des Jeunes CDH, aussi échevin à Woluwe-Saint-Pierre, ne tourne pas autour du pot. Le scandale des rémunérations au sein de l’intercommunale Publifin a suscité un profond "dégoût chez les jeunes de tous les partis". "On n’était pas conscients qu’il pouvait y avoir de telles pratiques. Pas à ce point-là ! Y compris dans mon parti."

Depuis quelques semaines, les formations politiques déposent à qui mieux mieux des propositions en matière de bonne gouvernance et de renouveau politique. Mais pour Christophe De Beukelaer, il est trop tard. "On a atteint un point de non-retour. La remise en cause du système ne s’arrêtera plus." La confiance avec les citoyens ne sera pas retissée à coups de mesurettes, pense-t-il. "Dans les années 90, les Spitaels (ancien président du PS, NdlR) et autres parlaient déjà du décumul… On ne peut plus mettre un couvercle sur la marmite." Ce qu’il faut, selon lui, "c’est un changement de paradigme". Il détaille.

1. Un large forum citoyen

Pour le président des Jeunes CDH, "les partis politiques ne sont plus légitimes pour décider des mesures de gouvernance. En fait, ils n’ont jamais été légitimes pour le faire. Il n’est pas normal qu’on décide de mesures qui s’appliquent à soi-même. C’est logique, on ne peut pas être juge et partie."

Christophe De Beukelaer propose ainsi "une réforme systémique" qui consisterait à mettre en place "une convention nationale de citoyens tirés au sort, chargés de redessiner le fonctionnement politique du pays". Il insiste pour que le débat soit mené au niveau national. Il pourrait s’inspirer des expériences de participation citoyenne qui ont été menées en Islande, en Irlande ou en Estonie.

"Les travaux seraient encadrés par des experts et alimentés par les partis, les universités, les associations, etc. Attention, je ne dis pas que les politiciens ne sont pas capables de faire leur métier, mais l’objectif de la convention est de créer un système légitime et efficace." En bout de course, les conclusions de ce large forum citoyen seraient soumises à approbation, par exemple par un vote référendaire.