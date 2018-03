L'ex-président du PS Paul Magnette ne voit pas le PS gouverner avec la N-VA, en regard de la régression sociale à laquelle on assiste actuellement dans le pays à l'initiative du gouvernement fédéral auquel ce parti est associé. "Je ne vois aucun cas où le PS et N-VA gouvernent ensemble. Si c'est pour mener une politique de régression sociale à tous les étages, comme on l'a vu depuis trois ans, depuis que ce gouvernement MR/N-VA est en place, on ne trouvera jamais le PS associé à ce type de politique de détricotage de la sécurité sociale, à ces réformes des pensions, au saut d'index, à la flexibilisation du marché du travail", a affirmé dimanche le bourgmestre de Charleroi sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" de RTL-Tvi.

Interrogé sur la possibilité de voir l'ex-députée bruxelloise du cdH Mahinur Ozdemir figurer sur une liste PS aux prochaines élections, Paul Magnette a souligné que les conditions posées par le parti étaient "les mêmes pour tous". Le parti a notamment réaffirmé son attachement à la laïcité de l'état à travers son 'Chantier des idées'.

"Si elle dit 'je ne veux pas reconnaître le génocide arménien', c'est non", a ajouté Paul Magnette, tout en précisant qu'il n'était pas informé d'éventuelles tractations entre Mme Ozdemir et son parti.

Par ailleurs, Paul Magnette a jugé "un peu forcé" d'associer le cdH à "un système" qui a ouvert le porte à la fraude chez Veviba. "C'est un fait que le cdH est présent dans le domaine de l'agriculture depuis longtemps. De là à dire que c'est un système, c'est sans doute un peu forcé", a commenté le chef de file du PS, formation qui siège dans l'opposition au parlement wallon depuis l'été dernier.