Ce mardi, les partenaires sociaux bruxellois se retrouvent autour de Didier Gosuin (Défi), ministre régional de l’Economie et de l’Emploi et de Rudi Vervoort (PS), ministre-Président. Ce sommet extraordinaire a pour but, à chaque rentrée, d’évaluer les politiques et de baliser les réformes à venir dans les matières socio-économiques. "Cette évaluation permanente s’inscrit dans notre stratégie de redéploiement économique, la stratégie 2025", rappelle Didier Gosuin qui fait le point avec "La Libre".

1 - Les constats

Sans triomphalisme, le ministre bruxellois ne boude pas sa satisfaction. La situation de l’emploi dans la capitale est en nette amélioration. Il y a près de 17 600 demandeurs d’emploi en moins qu’en 2014, lorsque le taux de chômage s’élevait à 20 %. On est à 16,9 %. La création nette d’emploi a augmenté de 2,19 % en 2016. C’est mieux qu’en Flandre et en Wallonie. Le nombre d’entreprises croît, lui, de 2,5 %. Cette amélioration est à mettre au crédit d’une dynamique entrepreneuriale. "Pour un poste de salarié créé, 14 personnes se lancent comme indépendant", indique Didier Gosuin. Ces résultats, qu’il juge encourageants, sont dus à l’amélioration de la conjoncture économique, à certaines mesures fédérales (réduction de cotisations patronales) ainsi qu’à la politique volontariste de la Région bruxelloise. Cette dernière ne va pas s’arrêter en si bon chemin, poursuit-il.

2 - Les projets

Pour lui, c’est LE dispositif qui doit encore faire évoluer les indicateurs : la politique dite des "groupes cibles" dont la déclinaison bruxelloise entre en vigueur le 1er octobre. On parle de 225 millions d’euros issus de la régionalisation prévue par la sixième réforme de l’Etat. La Région a repensé le système afin qu’il profite prioritairement aux demandeurs d’emploi bruxellois. Concrètement, chacun d’entre eux sera "porteur" d’un incitant de 15 900 euros sur 30 mois. Nouveauté, cet avantage n’est pas exclusivement réservé aux entreprises bruxelloises. L’entreprise wallonne ou flamande peut en profiter du moment qu’elle embauche un Bruxellois demandeur d’emploi. Un accord avec la Région flamande doit favoriser la mobilité des demandeurs d’emplois. "Nous testons de nouvelles expériences économiques, on doit encourager la créativité, l’innovation et les niches porteuses", dit Gosuin. Ce sera le cas pour l’offre en matière d’apprentissage des langues, rationalisée et élargie à tous les Bruxellois. Et début 2019 doit voir naître l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement des entreprises qui regroupe Atrium (commerce), Impulse et le BIE (accompagnement des entreprises) mais aussi Innoviris (recherche et le développement). "Un nom doit être trouvé et en novembre nous lancerons un appel à candidature" pour la direction de cet organisme, annonce le ministre.

3 - Ce qui reste problématique

"La croissance molle", déplore Didier Gosuin. "Et l’enseignement nous fournit encore des milliers de jeunes sans qualifications", ajoute le ministre amarante pour qui l’enseignement technique et professionnel doit être revalorisé. "La mobilité est évidemment toujours un énorme souci", admet Didier Gosuin. Si le fédéral traîne sur le RER, le gouvernement bruxellois "hérite aussi d’infrastructures qui ont pâti d’un sous-investissement chronique et que… nous rénovons aujourd’hui". A partir de maintenant, les partenaires sociaux seront d’ailleurs associés à la coordination et à la planification des chantiers. "Rudi Vervoort souhaite qu’ils soient davantage impliqués, nous avons décidé de consulter le conseil économique et social dans le domaine de la mobilité, explique Didier Gosuin. Nous aurons un retour et une idée plus précise des attentes des secteurs économiques en la matière."