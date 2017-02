Un remaniement général du conseil d’administration de Publifin avait été annoncé au Conseil provincial. Il est intervenu mardi, dans la foulée de la démission de Stéphane Moreau au poste de bourgmestre d’Ans. C’est le président de l’intercommunale, André Gilles (PS), qui l’a annoncé hier par communiqué. Est ainsi proposée la démission ou la révocation de l’ensemble des administrateurs de cette structure dont les comités de secteurs rémunérant outrageusement des mandataires sans obligation de présence aux réunions font scandale depuis le mois de décembre.

Mais Publifin va beaucoup plus loin. Plus loin même que le PS et ses 21 mesures visant une réforme radicale de la gouvernance en Wallonie et à Bruxelles. Il sera en effet proposé que le futur CA de l’intercommunale liégeoise ne compte plus 30 membres mais 10. On passerait donc du plafond au plancher prévu par le code wallon de la démocratie locale. Six administrateurs seront envoyés par la Province de Liège et quatre par les communes associées. Parmi les six mandataires provinciaux, deux seront PS, deux MR, un CDH et un Ecolo. Les communes enverront deux socialistes, un MR et un CDH, selon le projet annoncé par le PS liégeois et l’intercommunale. Qui ? Cela devra faire l’objet d’une négociation basée notamment sur le poids des communes dans la structure de Publifin. "Tout cela est organisé en parfaite concertation entre la Fédération liégeoise et la direction du parti", confie Willy Demeyer, bourgmestre de Liège et patron du PS au niveau provincial.

Le CDH se méfie

André Gilles s’est dit quant à lui "parfaitement conscient de l’impérieuse nécessité d’accélérer la transformation et la gouvernance" de Publifin. Pour Nethys, société de droit privé émanant de l’intercommunale liégeoise, les choses bougent également. André Gilles annonce la convocation d’un CA extraordinaire en vue d’y faire entrer des administrateurs indépendants. Un contrôle des rémunérations des dirigeants et administrateurs sera également lancé. L’objectif étant, en clair, de vérifier si les rémunérations pratiquées par Nethys correspondent aux usages du secteur alors que le salaire de Stéphane Moreau, patron de Nethys, est estimé à quelque 900 000 euros annuels et choque l’opinion.

Cette batterie de mesures n’a pas l’heur de satisfaire complètement le CDH, partenaire du PS au niveau de la tutelle régionale. "C’est une annonce d’André Gilles, sans plus", dit-on. Les humanistes continueront de réclamer, y compris à l’occasion des débats au Parlement wallon, l’organisation d’un audit complet des flux financiers et de l’organisation administrative au sein de la nébuleuse Nethys. "Sans cela, les nouveaux administrateurs ne pourront pas travailler correctement", assènent-ils.

Le PS liégeois estime pour sa part envoyer un signal fort montrant, notamment au président du parti, Elio Di Rupo, qu’il est capable de se remettre en question. L’affaire Nethys fait un dégât incommensurable en termes d’image et ne peut que favoriser la croissance du PTB dans toute la Wallonie. C’est palpable, le PS craint que cette affaire ne mine sa position dominante dans le Sud du pays.

La taille des CA en question

La réduction drastique du CA de Nethys pose de fait le problème de la taille des conseils d’administration dans les intercommunales. Pourquoi faire à 30 ce qu’on peut faire à 10 ? Faut-il généraliser cette réduction aux autres intercommunales wallonnes ?

Cette réduction est pour d’aucuns la meilleure réforme envisageable. Elle règle non seulement le problème du cumul et de la création artificielle de sous-structures opaques mais permet aussi une gestion plus efficace, avait en son temps conclu le Guberna, l’institut des administrateurs. "Un conseil d’administration trop étendu est un obstacle à la qualité des discussions, à la prise de décision effective et au déroulement efficient des réunions du conseil", pouvait-on lire dans les conclusions du rapport rédigé par cette organisation indépendante en 2012. Cela va-t-il devenir la norme en Wallonie ?