Analyse.

Bart De Wever, le président de la N-VA, a donc un nouvel ennemi. Alors que précédemment, il semblait se soucier du PTB (PVDA en Flandre) comme de sa première chemise grande taille, ces derniers jours, il attaque sans relâche.

"Il a récemment qualifié notre parti de déchet du XXe siècle", explique David Pestieau, vice-président du PTB et porte-parole intérimaire du parti durant les fêtes de fin d’année (Raoul Hedebouw a pris quelques jours de vacances). "Il considère que les journalistes ne devraient pas nous donner la parole. De son point de vue, 80 % des journalistes sont de gauche et c’est pour cela qu’ils nous donneraient la parole. Il a voulu faire taire les avocats, puis les juges, maintenant ce sont les journalistes…. Il veut faire taire tous ceux qui ne sont pas d’accord avec lui."

Pour David Pestieau, Bart De Wever, "comme d’habitude, évite le débat de fond" et commence à paniquer pour les communales de 2018 qui pourraient le voir perdre "son maïorat anversois".

Mais qu’est-ce qui fait désormais tant peur à De Wever ? Peter Mertens, pardi ! Le président du PTB/PVDA, grâce à son dernier ouvrage qui cartonne au Nord du pays, jouit d’une notoriété renforcée. Il fait, à ce titre, l’objet d’une grande attention médiatique. Le hic pour Bart De Wever, c’est que Mertens est anversois. Conseiller communal, il a loupé de peu un siège à la Chambre lors des législatives de 2014. La crainte d’une union de la gauche à Anvers en 2018, qui détrônerait le président de la N-VA, n’est pas à négliger. Une idée que ne rejetait d’ailleurs pas le président du SP.A, John Crombez, chez nos confrères du "Soir", mercredi matin.

L’autre problème concerne paradoxalement un francophone. Si l’émission télévisée "De Slimste mens ter wereld", très populaire en Flandre, a contribué en son temps à accroître la popularité de De Wever, le passage récent de Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB/PVDA et parfait bilingue, n’est pas passé inaperçu. Même si elle n’a pas été du même niveau que celle de Bart De Wever, la gouaille d’Hedebouw n’est désormais plus cantonnée au Sud du pays. Et puis, détourner l’attention des turpitudes du gouvernement fédéral est devenu une habitude à la N-VA.

Un soutien à la Corée du Nord

Du coup, De Wever attaque ferme. Et ça marche, puisque l’hebdomadaire flamand "Knack" publiait le 2 janvier sur son site Internet un texte du philosophe flamand Marteen Boudry, reprochant au PTB/PVDA de soutenir le régime nord-coréen. Ce reproche fait au parti marxiste n’est pas neuf. Il avait déjà fait polémique à Bruxelles et en Wallonie en 2014. De quoi parle-t-on ? D’une résolution qui aurait été signée par le PTB, lors d’un congrès rassemblant en 2011 à Bruxelles toute une série de partis communistes venant d’un peu partout dans le monde. "Nous avons juste signé une résolution demandant la démilitarisation de la péninsule coréenne. Nous ne soutenons pas ce régime. Il y a une manipulation", argumente David Pestieau. S’il est vrai que cette étiquette de supporter du régime de Kim Jong-Un colle à la peau du parti depuis quelques années, on constatera cependant que les démentis du PTB/PVDA se multiplient aussi depuis deux ans.

Prenons le pari que les attaques contre le parti de Mertens et d’Hedebouw vont se multiplier en Flandre. Et si on s’en occupe, c’est qu’on le craint.