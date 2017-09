Les jeunes membres d’un parti doivent-ils être parfaitement dans la ligne officielle de leur formation lorsqu’elle est au pouvoir ou bien peuvent-ils se permettre quelques critiques ? Les Jeunes MR ont choisi la seconde option. Dans un document tout frais rédigé par leur président, Mathieu Bihet, ils donnent leur vision du récent accord de gouvernement entre le MR et le CDH au niveau wallon. Et il y a du pour et du contre.

Par exemple, au rayon des bons points, les Jeunes MR estiment que les projets de l’exécutif régional en matière de bonne gouvernance vont dans le bon sens : volonté de suppression effective des provinces, fin de l’effet dévolutif de la case de tête pour les élections régionales, suppression des listes de suppléants, rationalisation des structures publiques et parapubliques…

Plafond de 15 administrateurs

Toutefois, l’organisation qui représente les jeunes libéraux pense que l’Orange bleue wallonne aurait pu ou aurait dû aller plus loin en la matière : "La déclaration de politique régionale (DPR) manque peut-être d’une certaine ambition. En effet, celle-ci ne contient aucune mesure quant à la limitation du nombre de membres du conseil d’administration de chaque intercommunale, chaque para-provinciale, chaque institution publique régionale ou communautaire. Pour nous, le message devrait être plus clair : trop de postes d’administrateurs existent à l’heure actuelle, il faut réduire ce nombre de manière drastique. Bien que la suppression de 200 postes d’administrateurs (liée à la diminution future du nombre de structures, NdlR) suive cette logique, nous souhaitons aller un cran plus loin et que la limite du nombre d’administrateurs soit ramenée à 15 par conseil d’administration."

Contre les "quotas de femmes"

Les jeunes libéraux ont également un problème avec la volonté de la majorité MR-CDH d’assurer un quota d’un tiers minimum de femmes dans les collèges communaux et provinciaux dès les prochaines élections locales. " L’imposition stricte d’un quota de membres du collège de ‘l’autre sexe’ va à l’encontre du droit à l’indifférence que nous prônons en tant que jeunes libéraux. […] La discrimination positive exacerbée ne crée en aucun cas le rééquilibrage des inégalités, elle se contente simplement d’inverser les discriminations."

Un service minimum inconditionnel

Enfin, en ce qui concerne le programme "Mobilité" de l’Orange bleue wallonne, les Jeunes MR adressent également une note moyenne : "La DPR est timide sur la question du service garanti dans les transports en commun." Pour rappel, la déclaration de politique gouvernementale prévoit en effet des limites au service minimum : "La Société régionale wallonne du transport (SRWT) et les services publics de transport wallon garantiront la continuité d’un service de transport, tant vers les établissements d’enseignement (notamment en période d’examen) que vers les établissements hospitaliers." Pas assez radical pour les Jeunes MR, qui veulent "rester attentifs à ce qu’un service garanti inconditionnel soit implémenté dans le futur, une mesure pour laquelle nous militons depuis plusieurs années maintenant."