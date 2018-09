Un marqueur bleu foncé indélébile fera l’affaire lorsque vous pénétrez dans le Brabant wallon. Les libéraux y surdominent la vie politique. Aux élections de 2012, ils avaient obtenu plus de 42 % des suffrages sur l’ensemble de la Jeune Province. Score comparable lors du double scrutin fédéral et régional de 2014. Ils détiennent 15 bourgmestres sur 27 et participent à 24 majorités. Difficile de faire mieux.

