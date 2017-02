La première réunion de la commission spéciale du Parlement de Wallonie chargée d’examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin n’a pas donné lieu, vendredi, à de grandes passes d’armes. Mise en place à la suite de la révélation du scandale des rémunérations des mandataires publics siégeant dans les comités de secteur de l’intercommunale liégeoise, des sommes impressionnantes versées pour un travail qui n’était pas toujours réalisé, la commission spéciale - et non pas d’enquête, ce qui limite ses pouvoirs - a entendu longuement le président du conseil d’administration de Publifin/Nethys, le député-président de la province de Liège, André Gilles, un des hommes forts du PS liégeois.

A la demande de la commission, il a réalisé, sur un ton monocorde et parfois inintelligible, un exposé sur l’évolution de la structure de l’intercommunale liégeoise, de sa naissance en 1923 jusqu’à nos jours, où elle pèse "3 milliards d’euros et ferait partie du Bel 20 si elle devait être cotée en Bourse".

Avec l’aval de la tutelle

Ce faisant, le député provincial qui préside l’intercommunale depuis 1990 et sait donc bien de quoi il parle, a pris soin de mouiller l’ensemble du monde politique, liégeois mais aussi wallon, en soulignant que chacune des décisions de développer les activités du groupe avait été prise à une "majorité écrasante des voix, voire à l’unanimité". Et que, en outre, ces évolutions avaient, à chaque fois, reçu l’aval de l’autorité de tutelle.

André Gilles, 62 ans, a vanté les mérites de Publifin/Nethys, "un groupe diversifié, mais pas nébuleux", a-t-il affirmé sans convaincre, et justifié les évolutions successives qui ont mené au mastodonte qu’est aujourd’hui le groupe, actif non seulement dans l’énergie, mais aussi la finance, les médias ou les assurances, en Belgique mais aussi en Europe ou en Afrique. Dans des secteurs très concurrentiels, a-t-il expliqué, pour conserver l’emploi et le rendement, "il y a deux solutions : soit sortir des frontières territoriales pour décrocher de nouvelles parts de marché, soit organiser la diversification. Nous avons combiné ces deux solutions, de sorte que les associés, communes et provinces, ont d’excellents rendements sur investissements".

Questionné sur les rémunérations dans les comités de secteur de Publifin, M. Gilles a répondu que ces comités ont été mis en place "parce qu’on nous l’imposait" de la part des intercommunales cessionnaires de leurs activités lors des opérations d’absorption du groupe. Et que les émoluments qui y ont été versés n’ont pas été décidés "n’importe comment", mais "en regard des articles du Code de la démocratie locale", bien que Publifin n’y était pas soumis à ce moment. Un argument qu’a démonté le député Dimitri Fourny (CDH), rappelant que le Code prévoit des rémunérations pour les comités de secteur où des décisions sont prises, ce qui n’était pas le cas de ces comités purement informatifs.

Moreau prêt à témoigner

Pour le reste, le président de Nethys a été poliment attaqué sur la hauteur de sa rémunération, ainsi que celle du CEO Stéphane Moreau (qui, laisse entendre M. Gilles, est prêt à venir témoigner quand sa santé le lui permettra), sur les flux financiers entre les différentes entités du holding ou sur l’opportunité, pour une intercommunale belge, d’investir dans la presse du sud de la France ou dans l’énergie en Afrique, entre autres thèmes.

M. Gilles reviendra pour répondre. Car cette première réunion n’était qu’une mise en bouche. La commission est née pour durer. De nouvelles auditions sont déjà programmées dès lundi, date à laquelle André Gilles a promis tout un caddy de documentation pour les parlementaires.