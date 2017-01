Il avait déjà renoncé à ses mandats à la Sofico, la SRIW, la Sowalfin et chez New Win, filiale du groupe Nethys (détenue par Publifin). Philippe Buelen, le chef de cabinet du vice-président wallon Maxime Prévot (CDH), ne conservait plus que ses fonctions au cabinet et à la Sogepa, ainsi que son poste d’administrateur - à titre gratuit - dans la société privée Immo Circus Wallonie. Mercredi, il a franchi une étape supplémentaire en envoyant sa lettre de démission à Immo Circus. Le cabinet Prévot confirme l’information.

Où est le problème ? Le casino de Namur, exploité par le groupe Circus, a introduit l’année dernière un permis unique auprès de la Ville de Namur pour d’importants travaux de rénovation et d’agrandissement (il est notamment question de construire un luxueux hôtel). Or, Maxime Prévot est bourgmestre empêché de Namur, et Philippe Buelen est administrateur dans une structure du groupe Circus. Relation potentiellement dangereuse.

"Aucun problème", dit Prévot

"Il n’y a strictement aucun problème", a toutefois réagi le cabinet Prévot, mercredi. Tout d’abord, note-t-il, le ministre, en tant que bourgmestre empêché, ne participe plus aux décisions du collège communal, qui doit statuer sur la demande de permis. A ce propos, le patron du casino, Tarik Tekeya, nous a dit que "la demande de permis est toujours en attente. Ça ne bouge pas beaucoup".

Et puis, sous la précédente législature, poursuit le cabinet Prévot, lorsque M. Buelen travaillait pour le ministre Antoine (Budget), il avait négocié avec les partis de la majorité une nouvelle taxe sur… les jeux de hasard. C’était avant son entrée chez Circus en 2014.

Si Philippe Buelen a finalement démissionné, "c’est parce qu’il ne veut plus que son intégrité soit écornée. Il ne faut y voir aucun parfum de suspicion".