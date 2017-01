Ecolo, par la voix de son député wallon Stéphane Hazée, appelle mardi à la démission du ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan, dont il est apparu que le chef de cabinet adjoint, Claude Parmentier, est administrateur de la société Nethys et de sa branche financière Publifin. "Soit Paul Furlan ne savait pas que son chef de cabinet avait ces mandats et ces rémunérations (plus de 153.000 euros brut depuis 2013, ndlr) et c'est grave, soit il le savait et c'est grave aussi", résume Stéphane Hazée, reprenant la formule utilisée lundi soir par son coprésident Patrick Dupriez.

Plus largement, pointe le député de l'opposition, le gouvernement wallon a systématiquement bloqué d'une main ce qui avait été proposé de l'autre par le Parlement de Wallonie. "Les solutions pour sortir de ce scandale Publifin, elles existent", assure Stéphane Hazée. "Mais le gouvernement a tout fait pour permettre à la nébuleuse Nethys de prospérer. Et les nouvelles mesures annoncées masquent l'inactivité du gouvernement."

Dans le viseur, le ministre des Pouvoirs locaux, qui "n'est plus en état" d'exercer correctement ses fonctions. Ecolo appelle donc à sa démission.

Dans la foulée, les Verts demandent aussi l'instauration d'une commission d'enquête parlementaire "pour faire toute la lumière sur le système Publifin", dont ils souhaitent le démantèlement.

"Il y aura débat demain et je m'exprimerai à cette occasion"

M. Furlan (PS) était attendu par les journalistes mardi à son arrivée en commission du parlement wallon, après la démission la veille au soir de son chef de cabinet adjoint et spécialiste des finances communales Claude Parmentier, consécutive à la révélation par Le Vif de son mandat privé d'actionnaire au sein de la SA Nethys, l'entité opérationnelle du holding financier public liégeois Publifin. Par le passé, Claude Parmentier avait déjà été épinglé pour de telles pratiques.



"Nous sommes dans un dossier en marge de Publifin, pour lequel il y aura débat demain et je m'exprimerai à cette occasion", a commenté M. Furlan. La conférence des présidents du parlement wallon avait programmé la semaine dernière un débat de fond sur le scandale Publifin, qui agite la sphère politique wallonne depuis près d'un mois.

Le "dossier Nethys" concerne à ses yeux "la rémunération d'un collaborateur dans une autre structure". "Je l'apprends hier à 22h00, et à 22h15 il me présente sa démission, au-delà de ça, nous verrons demain avec les parlementaires", a indiqué M. Furlan, répétant à trois reprises cette dernière phrase en réponse à plusieurs questions des journalistes.

Interrogé sur sa proximité avec M. Parmentier, M. Furlan a dit l'avoir choisi "parce qu'il est incontestablement un grand spécialiste des finances communales". "Mais ce n'est pas un proche", a-t-il ajouté.