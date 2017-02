Selon le chef de groupe MR au Partlement wallon, dans le cadre de la future Commisison d'enquête consacrée à l'intercommunale Publifin, le MR pourrait céder un de ses quatre sièges à Ecolo qui, suivant la répartition en vigueur au Parlement wallon ne peut pas y siéger. Le MR invite également le PS à en faire de même à l'égard du PTB.

"Nous souhaitons trouver une formule pour qu'Ecolo aussi" puisse avoir la parole dans la commission d'enquête, a souligné pour sa part le chef de groupe PS Christophe Collignon.

Les rémunérations du management de la société de droit privé Nethys, devenues une des questions sensibles du scandale de l'intercommunale Publifin, n'ont pas été communiquées aux députés de la commission spéciale, parmi les documents envoyés lundi par Publifin, ont indiqué les chefs de groupe MR et Ecolo, Pierre-Yves Jeholet et Stéphane Hazée. "Nous avons reçu une partie des documents, mais pas tout, en matière de rémunération du management par exemple", a relevé M. Jeholet. Nethys justifie ce secret par des considérations juridiques et la protection de la vie privée.

Plusieurs députés de la majorité comme de l'opposition, jugeant que ces rémunérations doivent être connues parce que Nethys est détenue à 100% par une intercommunale (Publifin), avaient demandé ces informations vendredi au président de Publifin et de Nethys, André Gilles, qui avait refusé de les divulguer au motif qu'une publication de ces rémunérations ferait fuir les talents nécessaires à un secteur très concurrentiel. "Cela montre la nécessité d'une commission d'enquête", commente Stéphane Hazée (Ecolo).

Les documents de rémunérations des administrateurs ont été reçus, mais pour le management, les éléments reçus sont globalisés, non individualisés.

A la suite de la prise de position du PS et du cdH ce matin en faveur d'une commission d'enquête, le bureau élargi du parlement s'est réuni en début d'après-midi. Il s'est accordé sur un calendrier prévoyant une séance plénière entre vendredi et mercredi prochains, afin de voter l'installation de la commission d'enquête.

D'ici là, une consultation juridique a été demandée à des spécialistes de l'ULB, l'UCL et l'ULg pour mettre en place la commission avec les garanties juridiques nécessaires. Cette consultation devra aussi clarifier quels groupes politiques pourront prendre la parole dans une telle commission, étant donné que dans l'opposition, un groupe non reconnu comme Ecolo ne dispose pas de suffisamment d'élus pour ce faire. Comme expliqué ci-dessus, le MR serait prêt à céder un siège aux Ecologistes.

La consultation juridique se prononcera aussi sur la façon de clore la commission spéciale tout en pouvant utiliser les documents qui lui ont été transmis. Elle portera également sur le degré d'incompatibilités et les conflits d'intérêts potentiels de membres de la future commission. Cette question est soulevée à la suite de l'exigence posée par le PS de ne pas y voir siéger des élus ayant un lien direct ou indirect avec le groupe Publifin.

L'unanimité désormais trouvée entre partis du parlement wallon sur la nécessité d'une commission d'enquête ne signifie toutefois pas l'apaisement des tensions majorité/opposition. MM. Collignon et Fourny ont ainsi critiqué "l'impréparation du MR et d'Ecolo": ces derniers avaient défendu la semaine dernière l'idée d'une commission d'enquête mais, lundi, ils n'ont pu répondre en bureau élargi à toute une série de questions techniques sur son organisation. Stéphane Hazée a balayé ce reproche, le qualifiant de "pathétique", et a rappelé l'absence de volonté politique du PS et du cdH jusqu'ici.

Une fois que la résolution sur la commission d'enquête aura été votée en plénière, la cour d'appel sera saisie pour désigner un magistrat instructeur, ce qui pourrait être fait dans les 48 heures suivant ce vote. Il n'est donc pas exclu que la commission d'enquête soit installée dès la semaine prochaine. Le parlement wallon n'a plus organisé de commission d'enquête depuis 1992 et les suites de l'affaire de la décharge de Mellery.





La présidence de la commission d'enquête reviendrait à un PS

Les règles de dévolution répartissant entre groupes politiques reconnus du parlement wallon les présidences des commissions désignent le PS comme parti qui fournira le président de la commission d'enquête parlementaire Publifin, a-t-on appris auprès des services du greffe de l'assemblée.

Le bureau élargi du parlement wallon était réuni lundi depuis le début de l'après-midi pour examiner les modalités d'installation de cette nouvelle commission Publifin, désormais réclamée par l'ensemble du parlement wallon.