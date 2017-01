Les groupes PS et cdH au parlement wallon déposeront leur propre proposition de résolution "relative à la transparence et au fonctionnement de Publifin", en réponse à celle déposée vendredi par les groupes MR et Ecolo (opposition), qui réclament une commission d'enquête parlementaire.

La coalition majoritaire présentera ce texte à la presse mercredi à 9 heures, au parlement de Wallonie. La séance plénière, au cours de laquelle ces deux propositions de résolution seront prises en considération, débutera quant à elle à 9h30.