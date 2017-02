Les trois constitutionnalistes (Verdussen, Behrendt et Sohier) consultés par le Parlement wallon dans le cadre de la mise en place de la commission d'enquête consacrée à l'intercommunale Publifin ont remis leurs rapports.

Les trois avis divergent sur certains points et convergent sur d'autres. Sur le fait de donner un siège à un parti non représenté comme le MR souhaite le faire pour Ecolo, deux des experts n'y voient aucun inconvénient alors que le troisième considère que le règlement du Parlement wallon ne le permet pas. Sur la prise de parole des députés qui ne seraient pas commissaires mais qui souhaiteraient quand même assister à la commission, plusieurs interprétations sont également défendues dans les rapports des experts.

Par contre sur la question du conflit d'intérêt qui empêcherait certains députés de siéger comme commissaires, le seul conflit d'intérêt souligné par les experts concerne les députés qui pourraient être appelés à témoigner dans le cadre des travaux.

Le bureau élargi du Parlement wallon s'est réuni sur ce sujet en début d'après-midi. Le bureau a décidé qu'Ecolo, le PTB et le député indépendant (Droite citoyenne) pourront intervenir dans les débats, poser leurs questions et accéder aux pièces de la commission d'enquête. Ils se joindront donc aux 12 membres effectifs (6 PS, 4 MR et 2 cdH) et aux 12 suppléants.

Quant aux cas des chefs de groupe MR (Jeholet) et PS (Collignon) qui, en tant que Liégeois, avaient décidé de ne pas siéger, rien n'empêche de revenir en arrière. Même si le signal qui serait alors envoyé vers la population ne serait pas très positif. On sera fixé cet après-midi.

Le parlement wallon doit maintenant se réunir en séance plénière - sans doute mercredi prochain - pour voter l'instauration de la commission d'enquête. Ce n'est qu'à ce moment que la cour d'appel sera saisie pour déléguer un magistrat instructeur.

L'identité du président de la commission n'est pas encore connue. La présidence revient au PS. Le nom d'Olga Zrihen reste le plus cité.