La toute première audition de la commission d’enquête consacrée au fonctionnement de l’intercommunale Publifin, de la société Nethys et de l’ensemble de ses filiales avait le mérite de la clarté. C’est le secrétaire général du groupe Nethys et conseiller communal (PS) à Visé, Gil Simon - un proche de Stéphane Moreau, le CEO de Nethys - qui ouvrait le bal. Son exposé introductif sur le groupe Publifin a permis de mieux comprendre comment tout fonctionnait.

Lors de la séance de questions-réponses, les députés ont cuisiné le mandataire-manager qui ne s’est pas laissé démonter. On a pu confirmer que les mandataires politiques qui siégeaient au sein du conseil d’administration de Publifin n’ignoraient rien des montants versés aux membres des comités de secteur. "Les administrateurs de Publifin connaissaient les rémunérations pratiquées au sein des comités de secteur de Publifin", a assuré Gil Simon, ajoutant même que ce sont ceux qui y siégeaient en 2010 - la date où les comités de secteur ont été mis sur pied - qui ont déterminé les rémunérations pratiquées. Tout le contraire donc des déclarations du Président du conseil d’administration, André Gilles (PS), qui avait dit lors de la commission spéciale, que les comités de secteur lui "avaient été imposés". L’homme pourra revenir sur ces propos, ce mardi, puisqu’il sera à nouveau entendu, en compagnie des deux autres élus provinciaux, Dominique Drion (CDH) et Georges Pire (MR).

La responsabilité des présidents des comités de secteur

Le secrétaire général de Nethys a été très clair. Il a estimé que la communication sur l’ensemble des décisions prises au sein de Nethys entre la société et l’intercommunale Publifin dont elle émane était "optimale". Il a aussi affirmé que les administrateurs qui siègent au sein du conseil d’administration de Publifin sont désignés sur proposition des communes, actionnaires de Publifin, après discussions dans les différentes fédérations (PS, MR et CDH), confirmant de facto, que tout le monde savait.

S’il faut tirer une conclusion de ce premier jour d’audition, on peut dire que Nethys fait des choix stratégiques, comme toute société normalement constituée, ce qui explique la multiplication des filiales. On peut cependant se demander, et Gil Simon n’en disconvient pas, si le "costume de l’intercommunale est encore approprié". Par contre, si la version du bonhomme qui a juré de dire la vérité, toute la vérité, en début de commission, est valable, au niveau politique, à Liège du moins, on devait connaître l’ensemble des rémunérations pratiquées dans les comités de secteur. Quant au faible nombre de réunions organisées par ces comités, Gil Simon considère que la responsabilité incombe aux "Présidents de ces comités de secteur. Que des gens ne soient pas venus et que les comités se soient si peu réunis, oui c’est un problème." On en conclura que lorsque le monde politique semble tomber des nues, sa crédibilité, à la lecture des déclarations de Gil Simon, est engagée. On ne doute pas que d’autres versions seront proposées à la sagacité de la commission…