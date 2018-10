Valérie De Bue, ministre des Pouvoirs locaux, a rejeté les désignations des représentants de Nethys au sein de l’intercommunale Publilec. Les désignations d’André Gilles, de Pol Heyse et de Stéphane Moreau en tant qu’administrateurs sont donc annulées.

Le 2 octobre, la ministre avait demandé aux instances de Publifin de faire le nécessaire pour évincer Dominique Drion et André Gilles des structures liées à Nethys et Publifin. Elle est allée un pas plus loin ce vendredi en exerçant son pouvoir de tutelle pour prendre la décision.

Dans un communiqué, Valérie De Bue signale qu'elle invite l’intercommunale à "procéder à une nouvelle désignation conforme, cette fois, aux recommandations de la Commission d’enquête parlementaire qui avait été chargée, l’an dernier, d’examiner la transparence et le fonctionnement du groupe Publifin".