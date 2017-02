A la suite du scandale Publipart, le bourgmestre de Gand Daniël Termont (sp.a) et l'échevin des Finances Christophe Peeters (Open Vld) ont décidé dimanche matin de ne pas accompagner une mission de responsables économiques gantois à New York et Boston.

Le Premier échevin Mathias De Clercq (Open Vld), qui est également président de la société gestionnaire du port local, est, lui, bien parti avec une cinquantaine de dirigeants d'entreprises. En compagnie de l'organisation des entreprises flamandes Voka, ces dirigeants mais aussi des starters du secteur technologique et des chercheurs ont pris la direction de la côte Est américaine afin de vanter les mérites de la ville de Gand pour les start-ups. Boston et New York figurent, après la Silicon Valley en Californie, au sommet de la liste des régions les plus innovantes au monde en matière de nouvelles technologies.

Daniël Termont et Christophe Peeters auraient normalement dû accompagner la délégation mais ont finalement décidé de rester à Gand en raison des développements du dossier Publipart.