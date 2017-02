Le conseil d'administration de Publipart a décidé supprimer les rémunérations des administrateurs de l'entreprise, avec effet rétroactif, à dater du 1er janvier 2017, a annoncé mercredi l'administrateur Paul De Fauw, porte-parole faisant fonction, à l'issue d'une réunion de trois heures. La décision a été prise car la société "ne pouvait plus remplir ses missions d'une manière sereine", a-t-il précisé. "La plupart des administrateurs veulent poursuivre leur tâche, même gratuitement." Après la crise de 2008, Publipart a diversifié son porte-feuille via différentes institutions financières belges, a expliqué M. De Fauw. En raison de la faiblesse des taux, les investissements ont été, en 2015, partiellement réorientés vers une série de fonds, qui sont constitués de centaines de positions individuelles en actions et obligations.

"Publipart n'investit pas et n'investira jamais", comme cela a pu être évoqué, dans des entreprises impliquées dans les armes, qui emploient des enfants, des esclaves, ou qui se rendent coupables d'infractions aux lois sur la vie privée, l'environnement ou la fiscalité, a martelé l'administrateur.

Le holding, filiale de Publifin, est confiant dans le fait que les gestionnaires d'actifs reconnus par la FSMA vers lesquels il s'est tourné, comme BNP Paribas Fortis et Candriam, n'investissent pas dans ce genre de secteurs controversés, a-t-il ajouté, soulignant qu'il n'est pas possible pour Publipart de vérifier au jour le jour les centaines de positions prises.

"Cela relève de la responsabilité des gestionnaires de fonds", résume M. De Fauw. Publipart a investi en 2015 dans quatre fonds communs de placement par le biais de BNP Paribas Fortis et Candriam, poursuit l'administrateur. Lors de l'entrée dans ces fonds, la composition du porte-feuille a été rapportée par les deux gestionnaires et la participation controversée dans le producteur allemand d'armes chimiques Rheinmettall ne faisait pas partie du porte-feuille du fonds, assure M. De Fauw, qui parle d'une polémique "risible". "Pour être totalement transparent, BNP Paribas Fortis avait pris des garanties sur des positions pour des montants modérés dans Reinmettall Defence", ajoute-t-il.

"Certains investissements pouvant être gérés par des gestionnaires qui contreviennent à notre code éthique et à nos principes de gouvernance d'entreprise, Publipart a vendu immédiatement, lundi, les quatre fonds concernés et investira, à un stade ultérieur, le produit de la vente dans des fonds éthiques", a également annoncé l'administrateur. L'opération devrait rapporter 26 millions d'euros.

Publipart a fourni du bon travail et versé 50 millions d'euros de dividende aux communes lors des cinq dernières années, a conclu M. De Fauw. "La rémunération des administrateurs a-t-elle été trop importante? C'est un jugement de valeur. En tout cas, ils ont vraiment fait leur job."

Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée en juin.