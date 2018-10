Les administrateurs de la page Facebook destinées aux fans du AKP, le parti islamo-conservateur d'Erdogan, appellent les habitants de Genk à ne pas voter pour Zuhal Demir (N-VA), candidate bourgmestre dans la commune flamande, selon l'information relayée par la RTBF.



"Zuhal Demir continue à faire des reproches aux musulmans pour recruter d'autres voix d'extrême droite et anti-islamiques! Utilisons donc intelligemment notre vote et donnons-le au parti le plus fort", est-il écrit sur la page Facebook de AK Parti Belçika, la page des fans belges du AK Parti, le parti islamo-conservateur de Recep Tayyip Erdogan.

La secrétaire d’État à l’Égalité des chances considère que "" et s'est également opposée publiquement à la création d'une école de confession musulmane à Genk. Les sorties médiatiques de Zuhal Demir sont partagées sur la page Facebook et la candidate est décrite comme une "", le Parti des travailleurs du Kurdistan, ainsi qu'une "".