Voici les principaux enseignements des élections communales & provinciales 2018.

On observe une véritable vague verte dans toutes les communes du pays, avec des percées importantes dans certaines communes bruxelloises. Le PTB enregistre de très bons résultats dans les communes où il se présentait. Le MR et le CDH souffrent, particulièrement dans la capitale où seules deux communes sont certaines de rester aux mains des libéraux (Etterbeek et Uccle). Alors que le PS s’en sort bien dans la capitale, il souffre dans les communes et provinces wallonnes.

Les majorités absolues sont secouées dans de très nombreuses communes.





Région bruxelloise

La large victoire d’Ecolo s’observe particulièrement à Bruxelles-Ville (16.8%), Ixelles (Ecolo y décroche la première place et vire le MR dans l’opposition en faveur du PS) et Watermael-Boitsfort (où Olivier Deleuze renforce son groupe et poursuivra sa coalition avec le MR mais sans le CDH).

Le MR et le CDH reculent dans la capitale, alors que Défi enregistre de bons scores dans des communes traditionnelles (Woluwe-Saint-Lambert et Schaerbeek), mais ne parvient pas à percer dans les autres communes. Notons aussi que Didier Gosuin à Auderghem perd plus de 16% des voix, mais maintient sa majorité absolue en termes de sièges.

A Bruxelles-Ville, le PS l’emporte avec 28%, suivi d’Ecolo (16.8%). Les libéraux reculent de 4% pour atteindre 13.9%. Selon toute vraisemblance, PS et Ecolo devraient former une coalition.

A Woluwe-Saint-Pierre, humanistes (30.71%) et libéraux (30.83%) sont sortis de ce scrutin au coude-à-coude. Benoit Cerexhe rempile avec Ecolo et Défi.

A Schaerbeek, la liste du bourgmestre de Bernard Clerfayt reste en tête avec 32% des voix. Ecolo devient second parti avec plus de 19%. A 7%, le CDH sera exclu de la prochaine majorité communale. Le MR décroche à peine plus de 6%.

A Molenbeek, on enregistre la plus grosse perte pour le MR : Françoise Schepmans est battue. Le PS, mené par Catherine Moureaux, est incontournable. La seule future femme bourgmestre de la région bruxelloise souhaite s’allier au PTB pour gérer la commune. La majorité actuelle MR-Ecolo-CDH ne peut être reconduite.

Pierre Kompany (CDH), le père du footballeur Vincent Kompany, devient bourgmestre de Ganshoren. Par la même occasion, il devient le premier bourgmestre originaire d’Afrique sub-saharienne de Belgique. Il passera le témoin à Jean-Paul Van Laethem dans 3 ans conformément à un pré-accord électoral.





Brabant-wallon

À Perwez, la liste Ensemble (MR et Ecolo), qui s’opposait seule à celle (CDH et PS) du bourgmestre André Antoine, l’emporte avec près de 53%.

À Wavre, l’absence de Charles Michel (MR) n’a pas aidé le MR à maintenir son agréable majorité absolue. La liste LB chute de près de 14% en faveur d’Ecolo qui atteint près de 23%. La bourgmestre Françoise Pigeolet maintient de justesse sa majorité absolue en sièges.

A Lasne, où le MR reste largement en tête, Laurence Rotthier l’emporte à nouveau largement sur Brigitte Defalque au jeu des voix de préférence.

A Waterloo, Florence Reuter (MR) réalise un score personnel historique et poursuit sa majorité absolue.





Namur

Dans la capitale wallonne, Namur, la liste CDH de Maxime Prévot reste numéro 1 avec 29.3% des voix et poursuit sa majorité avec MR et Ecolo. On retiendra surtout la chute du PS d’Eliane Tillieux : -10%. Le MR recule de 6%.

A Dinant, le bourgmestre Richard Fourneaux se fait éjecter du siège mayoral. Les listes 'Intérêts dinantais' (ID) menée par Axel Tixhon, 'Dinant' conduite par Robert Closset et 'Dinant Autrement' de Laurent Belot ont décidé de former une coalition pour éjecter du pouvoir Richard Fournaux qui n'a pas obtenu la majorité absolue.





Hainaut

A Charleroi, Paul Magnette (PS) garde sa majorité absolue tout en observant une forte progression du PTB (15.7%).

A Mons, le PS perd 5 sièges, mais garde sa majorité absolue. C’est finalement Nicolas Martin qui devient bourgmestre de la ville. Il succède ainsi à Elio Di Rupo. Le MR de Georges-Louis Bouchez décroche 21% des voix.

A Tournai, Rudy Demotte (PS) gagne largement son duel face à Marie Christine Marghem (MR) et éjecte la ministre de l’Energie de sa majorité. Mais, il perd la bataille des voix de préférence. C’est le socialiste Paul-Olivier Delannois qui devient bourgmestre à la tête d’une coalition PS-Ecolo.





Liège

Le PS résiste au scandale Publifin. Avec 39 bureaux sur 60 dépouillés, les premiers résultats partiels pour la Ville de Liège donnent le PS premier parti de la Cité ardente. Il totalise pour l'instant 30,4 % des voix, contre 37,95% en 2012. Il obtiendrait alors 18 sièges, quatre de moins que lors des dernières élections communales. Le MR pour Liège se place pour l'instant en deuxième position avec 17,95 % des voix, suivi de près par le PTB qui totalise 16,31 % des votes. Le mouvement citoyen Vert Ardent, auquel est associé Ecolo, engrange 14,83 % des voix. Le cdH, dans la majorité actuelle avec le PS, chute lourdement: il n'obtient que 6,87 % des voix, contre 14,01% en 2012.

A Herstal, le PTB effectue une très grosse percée dans son fief de Herstal, il est crédité de 24,49 % des voix (13,99% en 2012). La liste PSH, emmenée par Frédéric Daerden, semble bien se maintenir, avec 49,01 % des voix (le PS avait obtenu 51,06% en 2012). Et le fils de Michel Daerden conserve l'écharpe mayorale.

Près de 30 % pour les socialistes (29,38 %) à Verviers, loin devant le MR (14,95 %), le CDH (13,71 %). Ces deux derniers partis en chute libre (-9% et - 13,5 %). Notons la percée du PTB qui gagnerait au moins 7 points pour flirter avec la barre des 10 %. La socialiste Muriel Targnion sera donc à l'hôtel communal.





Luxembourg

Après avoir essayé de battre son frère Benoît à Bastogne, Jean-Pierre Lutgen met "un terme à son aventure politique". Sa liste Citoyens fait 32%, alors que le CDH renforce sa majorité absolue avec 64%.





Flandre

Tous les regards étaient tournés vers la ville d’Anvers. La N-VA de Bart De Wever reste le premier parti, alors que Groen double son score de 2012 à 18.5%. Bart De Wever est en mesure de reconduire sa majorité avec l’Open VLD et le CD&V.

Le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA) deviendra bourgmestre d’Hasselt et démissionnera du gouvernement fédéral lorsqu’il prendra ses nouvelles fonctions.