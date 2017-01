Politique belge Comme demandé par Di Rupo, Stéphane Moreau a finalement tranché entre son poste de bourgmestre d'Ans et celui de patron de Nethys. Il a annoncé ce mardi via communiqué de presse qu'il quittait son mayorat. C'est donc Grégory Philippin, actuel échevin des travaux et deuxième score en termes de voix sur la liste socialiste, qui lui succédera.

Agé de 39 ans, ce membre du PS a toujours été très engagé dans la vie de sa commune.

Grégory Philippin avait, en 2011, poussé Michel Daerden vers la sortie en signant avec 19 autres élus une motion de méfiance pour destituer le collègue communal d'Ans. "Il n’y aura pas de marche arrière. Pour ma part, je ne peux plus supporter l’attitude suffisante et condescendante de certaines personnes chaque fois qu’on a envie d’être actif ou proactif au sein du conseil communal. Je me sentais à l’étroit dans l’ancienne majorité", nous expliquait à l'époque Grégory Philippin (PS). La nouvelle majorité était à l'époque menée par Stéphane Moreau.

D'un point de vue plus personnel, Grégory Philippin est friand de tennis. Il y joue d'ailleurs en amateur. En 2007, il avait encouragé Justine Henin lors des quarts de finale à Wimbledon. "Nous nous entendons très bien", avait-il confié à nos confrères de la DH à l'époque.