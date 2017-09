La piste d'un durcissement de l'accès à une pension anticipée, qui serait envisagée par le gouvernement fédéral, aurait des répercussions "sur au moins la moitié des gens" qui avaient l'intention de faire valoir leurs droits à ce système en 2019, estime jeudi Celien Vanmoerkerke, spécialiste en matière de pensions au syndicat socialiste ABVV (FGTB). Selon De Tijd et L'Echo, le gouvernement envisagerait de durcir l'accès à la pension anticipée. Actuellement, le régime est accessible à 62,5 ans avec une carrière de 41 années. Mais à partir de 2019, cela ne sera possible qu'à 63 ans et après 42 années de carrière. La piste envisagée serait cette fois une modification des règles de calcul: pour qu'une année soit prise en compte, il faut avoir presté 104 jours mais, à terme, la barre serait mise à 156 jours.

Selon le syndicat socialiste, un tel changement aurait un impact énorme. "Celui qui pensait pouvoir prendre une pension anticipée en 2019 devra soudain travailler plus longtemps. Minimum trois mois mais cela pourrait aussi être deux ans", souligne Celien Vanmoerkerke.

D'après la FGTB, un pensionné sur deux désirant prendre une pension anticipée en 2019 serait concerné. "Ces personnes perdront la première année de travail de leur carrière. En effet, selon les statistiques, la moitié de la population débute sa carrière au cours du second semestre".