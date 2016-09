Réforme fiscale: Crucke s’en prend aux partis flamands

Politique belge

Jean-Luc Crucke vient de terminer son grand tour de la Wallonie à pied : 850 km au total, à raison de 35 kilomètres par jour durant le mois d’août. A peine revenu de ce périple, il constate que les partis flamands de la majorité fédérale - la N-VA, le CD&V et l’Open VLD - se battent toujours au sujet de la réforme de l’impôt des sociétés (Isoc). A coup de fuites dans la presse, à coup de petites phrases… Par conséquent, il demande aux partenaires du MR au sein du gouvernement Michel d’arrêter leurs chamailleries, dans l’intérêt de la Wallonie et de son économie.

"I l y a fuite sur fuite dans la presse flamande et cela hypothèque la réforme de l’Isoc. Les fuites dans la presse, c’est certain que cela vient des partis flamands de la majorité fédérale. On sait comment ça se passe, hein…, déplore celui qui est aussi vice-président du MR. Je demande à la N-VA, au CD&V et à l’Open VLD de cesser cette bagarre politicienne qui confine au ridicule. Que chacun ait une sensibilité différente, c’est légitime mais pas de là à occulter le besoin d’une réforme de l’impôt des sociétés pour renforcer la concurrence, la compétitivité de nos entreprises. Qu’on arrête, du côté flamand, de jouer sur l’image et qu’on travaille sur le fond. Et quand il y aura un accord sur le fond de la réforme, alors seulement on communiquera dans la presse. A ujourd’hui, aux partis flamands, j’ai envie de leur dire en tant que Wallon : ‘ Vous m’énervez ! Ces réformes ont besoin d’aboutir, sortez de la cour de récréation.’"

"La Wallonie a besoin de cette réforme"

Chez les libéraux francophones, Jean-Luc Crucke incarne avec Pierre-Yves Jeholet un courant régionaliste, aux accents wallingants. Dans ce dossier fiscal stratégique, il s’en donne à cœur joie… "La Wallonie a d’autant plus besoin de cette réforme que le tissu wallon est essentiellement un tissu de PME mises en concurrence directe avec les entreprises des pays limitrophes. Partis flamands, réfléchissez à ce que vous nous avez dit pendant des années : vous en aviez assez de subsidier la Wallonie, assez des transferts Nord-Sud… Voilà que l’on a l’occasion de redresser la Wallonie en permettant l’investissement grâce à une réforme fiscale. Je veux croire qu’on peut avoir un pays avec des structures fortes et une fiscalité attrayante."

"Un taux le plus bas possible"

Egalement bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing (Hainaut), Jean-Luc Crucke établit un parallèle inquiet entre la réforme de l’Isoc et le drame social que vit Gosselies. "Toutes ces chamailleries entre Flamands apparaissent d’autant plus futiles, que la Wallonie, avec Caterpillar, vit sa Sabena wallonne. Les soutiens apportés à Caterpillar par les pouvoirs publics posent question. Il faut revenir aux règles normales de l’économie. Quand on subsidie une entreprise à profusion, on crée une distorsion de concurrence sans qu’il n’y ait de remerciement de la part de l’entreprise. Ce qu’on vit aujourd’hui à Charleroi prouve qu’il n’y a pas d’autres solutions que de jouer le jeu de la libre concurrence par un taux d’imposition qui sera le plus bas possible sachant qu’on a aussi besoin des recettes fiscales pour faire fonctionner la société."