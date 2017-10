L'ancien ministre de la Défense et actuel ministre francophone du Budget, André Flahaut (PS), a dénoncé jeudi une "manipulation" de la part de la N-VA et de l'actuel ministre de la Défense, Steven Vandeput, dans le dossier du remplacement du F-16, après des déclarations sur l'absence de réponse française dans les règles à l'appel d'offres pour l'achat d'un nouvel avion de combat. "Vandeput et la N-VA manipulent le dossier sous de faux prétextes pour écarter la proposition française de partenariat intelligent dans une perspective de relance effective d'une réelle Défense européenne, tellement nécessaire", a-t-il affirmé à l'agence Belga.

"Quand le communautaire dicte la marche et le ton au mépris de la bonne gestion et de l'approche européenne. Que vont faire les autres partis (de la coalition gouvernementale) et le MR?", a ajouté M. Flahaut, dont le parti est dans l'opposition au fédéral.

M. Vandeput a affirmé mercredi constater que la France n'avait pas répondu dans les règles à l'appel d'offres lancé par le gouvernement belge pour l'achat de 34 nouveaux avions de combat, un contrat d'Etat à Etat d'un montant initial estimé à environ 3,6 milliards d'euros à conclure en principe l'an prochain pour lequel seuls deux appareils resteraient donc en lice, le F-35 américain et l'Eurofighter européen.