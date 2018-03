Une enquête aura lieu au sein de la Défense pour savoir qui a demandé et était au courant de l'étude sur les F-16 a fait savoir ce mardi l'entourage du Premier ministre Charles Michel.

Ce mardi, La Libre a dévoilé l'existence d'un rapport révélant que les F-16 actuels pourraient être prolongés de 6 ans, évitant là l'achat de nouveaux appareils dans les mois qui viennent.

La Défense ne commente pas le rapport

La Défense ne souhaite pas réagir à ce stade aux informations révélées par La Libre selon lesquelles elle a commandé auprès du constructeur américain Lockheed Martin une étude dont les conclusions permettent la prolongation, à coûts limités, des F-16 opérationnels en Belgique.

"C'est prématuré", a-t-elle indiqué mardi, invitée à réagir. Le ministre de la Défense Steven Vandeput a affirmé quant à lui ne pas être au courant de l'existence d'une telle étude. Il a admis que si elle existait et que son contenu était avéré, "il y avait un problème". A la manœuvre dans le cadre de la procédure de sélection de nouveaux avions de chasse en remplacement des F-16, le ministre N-VA avait toujours nié l'existence d'une telle étude. Steven Vandeput s'expliquera ce mardi à 14h en commission de la Défense de la Chambre.

Pas de changement sur la procédure de remplacement

A ce stade, la révélation de cette étude, selon laquelle il est possible de prolonger la durée la durée de vie des F-16 de six ans, n'a pas de conséquence sur la procédure lancée pour remplacer les chasseurs-bombardiers de l'armée belge, a-t-on précisé. Jusqu'à présent, la Défense a toujours affirmé qu'il n'était plus possible de prolonger leur activité.