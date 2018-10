Depuis dimanche, à Ninove, la population est divisée en deux : ceux qui ont voté pour "Forza" (liste emmenée par un député du Vlaams Belang) et les autres. Une tension qui se sent et se voit au cœur même de la ville. "Je dois voir ça tous les jours", explique Rachid en montrant un énorme drapeau du Vlaams Belang juste devant son salon de coiffure.