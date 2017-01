Politique belge L'ex-député l'a annoncé sur le plateau de l'émission "A votre avis", ce dimanche sur la RTBF. Bernard Wesphael a en effet décidé de revenir en politique. Une annonce que beaucoup attendaient alors que la question de savoir si la création d'un nouveau mouvement politique allait être annoncée. A ce niveau-là, Bernard Wesphael a préféré temporiser.

Comme la RTBF le précise après son passage dans l'émission, il n'est pas question d'un nouveau parti ou d'un mouvement de gauche dans l'immédiat. Par ailleurs, la mise en place d'un groupe de réflexion, ou think tank, dans lequel les bases d'un renouveau seraient étudiées en profondeur, a été annoncée.

"J'ai quelque chose d'original à proposer car les partis ne correspondent plus à la réalité. Ils doivent s'ouvrir, aller vers les gens et casser les codes" a déclaré Bernard Wesphael dans l'émission du dimanche. "Si on ne fait pas cela, la proximité entre le citoyen et les groupes politiques n'existera bientôt plus. Ce que je propose, c'est que les partis acceptent l'idée que nous ne vivons plus en démocratie. Les parties doivent se placer dans une dynamique de rupture intégrale par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui."

L'ex-député a présenté les éléments qui, selon lui, sont les "piliers" d'une politique néo-libérale empêchant toute politique nouvelle: austérité budgétaire, légitimité des partis, endettement de la Belgique et souveraineté économique des Etats.

La solution prônée par celui qui fut également fondateur du Mouvement de Gauche en 2012? Casser cette logique d'austérité en appelant les partis politiques à se réformer tout en allant a-delà du clivage gauche-droite, résume la RTBF sur son site web.