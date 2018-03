Les travaux des commissions Santé publique et Economie autour de l'affaire Veviba ont été levés lundi matin après que le ministre de l'Agriculture Denis Ducarme a annoncé l'envoi du rapport de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) lundi après-midi. Une nouvelle séance aura lieu mercredi matin en présence des ministres concernés et des responsables de l'Agence dans le cas où le procureur général de Liège approuve la transmission du rapport de l'Afsca, a indiqué la présidente de la commission Santé publique Muriel Gerkens (Ecolo). Les débats ne se sont pas prolongés lundi matin en raison de l'absence du rapport de l'Afsca entre les mains des parlementaires et le refus du ministre de l'Agriculture Denis Ducarme (MR) de révéler certains éléments de ce même rapport. Le libéral s'est justifié par la volonté d'éviter de "se ranger aux côtés des fraudeurs qui pourraient utiliser tout vice de procédure et remporter une victoire juridique".

Un argument que Jean-Marc Nollet a balayé de la main, le qualifiant de "trop facile". La justice, le gouvernement et De Tijd ont eu accès au rapport. "Les seuls à ne pas l'avoir, ce sont les parlementaires! On ne peut pas éternellement reporter le débat", a ajouté le député Ecolo.

Vendredi, le procureur général près la Cour d'appel de Liège Christian De Valkeneer n'a pas donné de suite favorable à la demande formelle de la Chambre de lui transmettre le rapport de l'Afsca. Les présidents des commissions avaient toutefois décidé de maintenir l'organisation de la réunion prévue lundi matin.