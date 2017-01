Il y a "un monde entre le cdH et Ecolo", estime mercredi dans les pages du Soir la coprésidente des Verts, Zakia Khattabi, interrogée notamment sur le scandale Publifin au sujet duquel son parti continue à réclamer une commission d'enquête parlementaire. Interrogée finalement sur la rumeur d'un "possible rapprochement" des humanistes avec Ecolo, Zakia Khattabi a eu une réponse cinglante: "Je comprends que des mandataires CDH rêvent de nous rejoindre, je les invite à le faire, à titre individuel, Ecolo les accueillera. Mais on voit bien que nous sommes dans des cultures et des projets politiques très différents. Il y a un monde entre le CDH et Ecolo. Un rapprochement, ça ne me traverse même pas l'esprit", a affirmé la Bruxelloise.

Cette dernière a notamment pointé la "culture de la gouvernance des trois partis traditionnels", qui pose selon elle problème dans l'affaire Publifin tout comme dans le Kazakhgate. Les deux scandales, "c'est le même combat pour les écologistes", affirme la coprésidente, qui regrette que "PS et CDH" se soient "assis", niveau wallon, sur les réformes fondues dans les "décrets adoptés quand Ecolo était encore au pouvoir", notamment quant au contrôle des intercommunales.