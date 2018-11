Après deux heures de jeu au chat et à la souris entre des manifestants se revendiquant du mouvement des gilets jaunes et la police, le calme est revenu depuis 16h00 au coeur de la capitale au centre d'échauffourées en début d'après-midi, a indiqué le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. Via l'agence Belga, M. Close a par ailleurs précisé avoir ordonné la "remise en liberté immédiate, dès que j'en ai été informé" d'un journaliste français interpellé au cours d'une opération de confinement d'une centaine de manifestants au milieu desquels celui-ci se trouvait.

D'après le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, malgré l'annonce de l'annulation de la manifestation de gilets jaunes, certains d'entre eux avaient décidé de se rendre à Bruxelles, vendredi. Dès leur arrivée en gares, la police a procédé à des fouilles, ce qui a donné lieu aux premières arrestations.

M. Close a répété que la situation, jusqu'alors calme s'est échauffée vers 13h30, à proximité de la zone neutre, lorsque des manifestants ont commencé à jeter des projectiles "dont des boules de billard" en direction des forces de l'ordre.

La police a alors fait usage d'autopompe(s) pour éloigner les manifestants. Vers 14h00, un ordre de dispersion a été donné.

Des manifestants ont ensuite joué "au chat et à la souris" avec les policiers durant deux heures.

C'est lors d'une opération de confinement d'un groupe de manifestants, menée à hauteur de la rue des Sables, dans le but de les arrêter, qu'un journaliste qui se trouvait au sein du groupe, a été interpellé tout comme ceux-ci, a indiqué le bourgmestre.

Interrogé à ce propos, M. Close a expliqué que ce type d'opération était "très délicat pour les forces de l'ordre", surtout lorsqu'elles sont moins en nombre que les manifestants.

"Dès que j'ai été informé de son arrestation, j'ai immédiatement donné ordre de remettre le journaliste en liberté", a-t-il ajouté.

Sous réserve d'un bilan encore à tirer, une soixantaine de manifestants ont été arrêtés administrativement. Les dégâts matériels semblent limités, a-t-il encore dit.





Charles Michel: "Pas d'impunité pour les violences inadmissibles à Bruxelles"

Le Premier ministre Charles Michel a fait part sur Twitter de tout son soutien aux forces de police, après les incidents survenus à Bruxelles. "Pas d'impunité pour les violences inadmissibles. Les casseurs et les pilleurs devront être sanctionnés", a affirmé le chef du gouvernement fédéral sur le réseau social.





"Scandaleux": Jan Jambon réagit aussi

Le ministre de l'Intérieur a lui aussi commenté les événements via son compte Twitter. "Les violences à l'égard de la police "qui fait chaque jour de son mieux pour protéger les citoyens et la société sont incompréhensibles. C'est scandaleux", a-t-il réagi.