Comme l'Australie, la Belgique devrait pouvoir "choisir elle-même qui pénètre le territoire" et "ceci à un tempo qui tient compte des capacités sociales, économiques et culturelles du pays" [à accueillir les demandeurs]. La priorité serait ainsi donnée à des minorités, comme les chrétiens du Moyen-Orient. Dans un même temps, le secrétaire d'Etat N-VA plaide pour une augmentation de l'aide aux soins apportée dans les zones de conflits qui entrainent une migration plus importante.





Francken écrit encore qu'il est le secrétaire d'Etat à avoir "autorisé le plus de réfugiés" en Belgique.